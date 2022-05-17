Переможці Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra повернулися в Україну після тріумфу в Італії. На пресконференції у Львові репер Олег Псюк зізнався, що розчарований нулем для Польщі від українського журі.

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Kalush Orchestra про 0 для Польщі на Євробаченні-2022

Насправді дуже дивна ситуація вийшла. Мені самому незручно перед Польщею. Мені особисто дуже подобається пісня Охмана, вона навіть у моїх топ п'ять. Тому це було дивно. Я не знаю всіх деталей, читав, що там щось не так з оцінюванням було. Маємо надію, що наші друзі поляки не будуть тримати обіди ні на кого через те, що вийшло дійсно якось не дуже,

– заявив Олег Псюк.

Фінал Євробачення-2022 – Польща: Охман – River: дивіться відео онлайн

Тут варто нагадати, що одразу після перемоги, на пресконференції в Турині, лідер Kalush Orchestra оголосив четвірку своїх фаворитів. Це Велика Британія, Молдова, Італія та Польща, яку представляв Крістіан Охман з піснею River.

Нагадаємо, співачка Ірина Федишин, яка входила до складу національного журі, спочатку шкодувала, що так вийшло, і запевняла, що дала полякам 10 балів, а тоді назвала оцінювання України компетентним, пославшись на суддів інших країн: "Відкиньмо політику, і просто будемо відвертими. Професійне журі усього світу оцінило виступ Польщі в 46 балів".

Kalush Orchestra про Євробачення-2023

Примітно, що після повернення на Батьківщину Олег Псюк прокоментував можливість проведення Євробачення-2023 в Польщі, яка в час війни простягнула Україні руку допомоги.

Багато країн висловили меседж про те, що вони можуть прийняти Євробачення, якщо раптом у нас не вийде. Я вважаю, що це хороший жест, велика вам подяка. Але ми маємо надію, що на наступний рік все ж таки Україна прийме Євробачення в цілісній, розбудованій і щасливій країні,

– висловився лідер Kalush Orchestra.

На пресконференції був присутній також голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький. Він зізнався, що перемовини з Європейською мовною спілкою щодо місця проведення Євробачення-2022 розпочнуться вже 20 травня.

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"Перед нами стоїть наступний виклик – проведення Євробачення-2023 в Україні. Якщо в інших країнах це питання інфраструктури, фінансів, то в нас – важливий безпековий фактор. У п'ятницю ми розпочинаємо консультації з Європейською мовною спілкою щодо проведення Євробачення-2023", – заявив Чернотицький.