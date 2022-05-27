Группа Kalush Orchestra принесла Украине третью победу на Евровидении. Солист коллектива Олег Псюк родом из Калуша, где по возвращении из Турина его тепло встречали местные жители.

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Теперь стало известно, что Олег стал почётным гражданином Калуша. Он продолжает говорить об Украине на культурном фронте, со сцены Евровидения призвал спасти защитников Мариуполя, 14 мая еще находившихся в блокаде на заводе "Азовсталь". Kalush Orchestra одержали для Украины очень важную победу и приблизили нас к большой победе на поле боя, которую все с нетерпением ждут.



Олег Псюк стал почетным гражданином Калуша / Фото из инстаграмма Суспільне. Евровидение

Жизнь Kalush Orchestra после Евровидения

В пути из Турина музыкантов тепло встретили на украинской границе. Поклонники и пограничники приветствовали Kalush Orchestra, пели вместе с ними "Stefania", фотографировались, обнимались.

Впоследствии коллектив дал пресс-конференцию во Львове, где рассказал о победе, призыве спасти "Азовсталь", наряды для выступления на Евровидении-2022, ноль баллов от национального жюри Украины для Польши.

Олег Псюк рассказал, что скоро коллектив отправится в мировое турне, где будет собирать средства в поддержку Украины. После победы на песенном конкурсе Kalush Orchestra ждут многие страны мира.

Вместе с Сергеем Притулой Олег объявил об аукционе, где разыграют легендарную розовую панаму, в которой артист выступал в Турине, а также статуэтку микрофона. Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд Сергея Притулы, который закупает необходимые вещи для военных Вооруженных Сил Украины. Только за 2 дня удалось собрать более 2 миллионов гривен. Самая большая ставка на главный приз конкурса – микрофон – 19 717 долларов. Аукцион продолжается.

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