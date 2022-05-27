На пару з Сергієм Притулою Андрій Садовий зробив фото для привернення уваги до благодійного аукціону гурту Kalush Orchestra, який приніс Україні перемогу на Євробаченні-2022. Вони обоє приміряли рожеві панами репера Олега Псюка.

Важлива тема Kalush Orchestra виставив на продаж трофей Євробачення: до чого тут Сергій Притула

Я цілковито усвідомлюю, наскільки безглуздо ми зі Сергієм Притулою виглядаємо у цих панамах. Хоча Олегу з гурту Kalush вона справді пасує. Але заради доброї справи треба робити все. Тому переходьте за посиланням і беріть участь у розіграші легендарної рожевої панамки,

– закликав Андрій Садовий.

У своєму ж фейсбуці Сергій Притула розповів, як вмовив Садового одягти панаму Олега Псюка з Kalush Orchestra. Мер Львова не хотів виглядати смішним, але як тільки почув про збір для Збройних Сил України одразу став у кадр.

"Я: Андрію Івановичу, поможіть підсвітити розіграш панамки від Калуша! Садовий: не питання, що робити? Я: сфоткаємось в панамках! Садовий: але ж ми будемо дуже смішно виглядати. Якось не пасує! Я: але зберемо купу грошей і купимо всякого різного важливого для ЗСУ! Садовий: ні слова більше", – передав діалог Сергій Притула.

А я вам потім покажу, що ми на ці гроші купили. У мене карти є, можу показати! І от тоді хай хтось скаже, що цей безглуздий вигляд не був того вартий! Ще раз дякую за підтримку,

– додав волонтер у коментарі.

Скриншот з фейсбуку Андрія Садового

Як просувається благодійний аукціон Kalush Orchestra та Сергія Притули

Нагадаємо, що для того, аби взяти участь у розіграші рожевої панами Kalush Orchestra на рахунок фонду Сергія Притули треба задонатити усього 200 гривень – чим більше пожертвувань, тим більше шансів на перемогу.

Натомість кришталевий кубок Євробачення-2022 з Турина дістанеться тому, хто зробить найбільший внесок у криптовалюті чи традиційній валюті.

Усього за два дні аукціону вдалося зібрати понад 3 мільйони гривень за панаму, а найвища ставка за кубок у крипті – 19 717 доларів!

Благодійний аукціон Kalush Orchestra та Сергія Притули: фото