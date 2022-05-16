Тріумфатори цьогорічного Євробачення-2022 Kalush Orchestra сьогодні, 16 травня, повернулись до України! Вони мали спеціальний дозвіл на те, щоб виїхати, а після перемоги, як і обіцяли, повернулись на Батьківщину.

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Kalush Orchestra приїхали в Україну

Українських музикантів радо зустрічали на українській землі та кричали їм: "Вітаємо". Колектив разом з митниками та молоддю заспівали Stefania – хіт Євробачення у 2022 році. Артистам дарували квіти й фотографувались з ними.

Kalush Orchestra повернулись в Україну: відео

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