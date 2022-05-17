Гурт Kalush Orchestra вже повернувся з Турина і дав пресконференцію у Львові. Музиканти відповіли на питання українських та світових ЗМІ. Особлива увага була прикута до заяви Олега Псюка про "Азовсталь".

До теми Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі"

Олег Псюк про заклик врятувати Маріуполь

Соліст наголосив, що для нього життя та здоров'я українських військових та всього народу набагато важливіші, ніж статуетка та перемога на Євробаченні.

Я б більше картав себе, якби цього не зробив, ніж якби зробив і нас дискваліфікували. Тому, звичайно, що для мене важливіша доля українських людей, аніж статуетка та перемога. Хоча й це досить важливо. Звісно, я знав, що нас можуть дискваліфікувати, але впевнений, що Україна б підтримала наш вибір,

– сказав Олег Псюк.

Kalush Orchestra про заклик врятувати Маріуполь: дивіться відео онлайн

Українці справді підтримали вибір колективу та гідно оцінила таку заяву. За позицію Kalush Orchestra подякували й захисники "Азовсталі", для яких надзвичайно важливо знати, що про них не забули й усілякими можливими способами намагаються врятувати.