Олег Винник вперше озвучив ім'я своєї дружини та розповів про сина
Джерело:"Крупним планом"
Вийшла довгоочікувана друга частина інтерв'ю з Олегом Винником, який понад рік не виходив на зв'язок. У ній артист вперше назвав ім'я своєї коханої та розповів про єдиного сина.
Це здивувало шанувальників, адже Винник завжди приховував особисте життя. А в розмові з журналісткою зізнався, що в Німеччині він живе з жінкою, яка не дає померти.
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З ким одружений Олег Винник
Нарешті артист розсекретив ім'я своєї коханої. Її звати Тая. Так, це саме та беквокалістка Олега Винника, з якою йому постійно приписували роман. Артист підтвердив, що Таюне – це його дружина.
А також Винник вперше розповів про сина.
Він у мене дуже гуморний, не знав я, що він таким буде. Стібається наді мною,
– прокоментував співак.
Друга частина інтерв'ю Олега Винника: дивіться відео онлайн
Ще цікаве про Винника
Після повернення кумира мільйонів ми підготували кілька матеріалів про нього. А саме:
- Розповіли реакцію мережі на його велике інтерв'ю. Прихильниці Олега дякують йому та продовжують висловлювати захоплення, однак є й ті, хто критикує.
- Порівняли, як змінилася зовнішність артиста. Від початку повномасштабного вторгнення на обличчі Винника з'явилося чимало зморшок, а також він відпустив волосся.
- Чимало зірок висловилось про Винника – частіше його критикували, та зрідка. Що саме казали – читайте тут.
- А також було чимало чуток про його хворобу. Що ж насправді з Олегом розбиралися тут.