Олег Винник вперше озвучив ім'я своєї дружини та розповів про сина

Вийшла довгоочікувана друга частина інтерв'ю з Олегом Винником, який понад рік не виходив на зв'язок. У ній артист вперше назвав ім'я своєї коханої та розповів про єдиного сина.

Це здивувало шанувальників, адже Винник завжди приховував особисте життя. А в розмові з журналісткою зізнався, що в Німеччині він живе з жінкою, яка не дає померти.

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З ким одружений Олег Винник

Нарешті артист розсекретив ім'я своєї коханої. Її звати Тая. Так, це саме та беквокалістка Олега Винника, з якою йому постійно приписували роман. Артист підтвердив, що Таюне – це його дружина.

А також Винник вперше розповів про сина.

Він у мене дуже гуморний, не знав я, що він таким буде. Стібається наді мною,

– прокоментував співак.

Друга частина інтерв'ю Олега Винника: дивіться відео онлайн

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Після повернення кумира мільйонів ми підготували кілька матеріалів про нього. А саме: