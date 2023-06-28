Співак Олег Винник більше як рік мовчав та не виходив на зв'язок із шанувальниками. Нещодавно він "повернувся" та дав перше інтерв'ю за час свого мовчання. На його заяви реагують неоднозначно: хтось каже, що артисту краще залишатись мовчуном, а когось таки досі цікавить, що з Винником зараз. 24 Канал порівняв, як артист змінився за півтора року повномасштабної війни.

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Перші фото Винника за час вторгнення

Олег Винник у перші місяці російського вторгнення опублікував кілька звернень до росіян та білорусів, а також переробив гімн України на "переможну пісню". Останнім його дописом було привітання з Великоднем у 2022 році. Та зараз цих публікацій немає – всі вони видалені, а сам Винник не має доступу до сторінок.

Шанувальниці артиста мали змогу слідкувати за Винником через його друга Романа Недзельського. Роман розповідав про допомогу Олега для ЗСУ та показав, як спілкувався з товаришем по відеозв'язку у липні 2022 року. На фото Олег Винник постав у кепці та сонячних окулярах. У нього помітно відросла сива борода.



Як змінився Олег Винник / Фото з фейсбуку Романа Недзельського

У вересні Роман Недзельський показав ще одне фото з артистом – воно було зроблене у Варшаві. Тоді благодійний фонд Винника передав гуманітарну допомогу. Стиль артиста анітрохи не змінився, він і далі позував в окулярах та з кепкою.



Як змінився Олег Винник / Фото з фейсбуку Романа Недзельського

Взимку друг Олега Винника показався з артистом на новому фото. Цього разу музикант позував з розпущеним волоссям, у футболці хакі та джинсах. Уже стало помітним довге волосся, яке до війни було вкладене в акуратну зачіску до плечей.



Як змінився Олег Винник / Фото з фейсбуку Романа Недзельського

Як Винник виглядає зараз

Минулого тижня в мережі з'явилась перша частина інтерв'ю з Олегом Винником, яка викликала різну реакцію в суспільства. Опускаючи всі деталі розмови артиста з журналісткою, у мережі не могли не помітити, як змінився співак.

Олег Винник перед камерою постав у звичному вбранні – джинсах, взутті у ковбойському стилі та темній футболці. Він розповів, що за час війни не ходив до салону чи перукарні, тому в нього відросло довге волосся.



Як змінився Олег Винник / Скриншот з відео

Під час прогулянок Винник збирає його у хвіст. Також фани звернули увагу, що артист ніби постарішав, у нього з'явилися зморшки. Артист не забуває про аксесуари – годинник та різноманітні браслети.



Як змінився Олег Винник / Скриншот з відео

У мережі з'явився анонс другої частини інтерв'ю. Там Олег Винник постає в окулярах. Ймовірно, в артиста погіршився зір.



Як змінився Олег Винник / Скриншот з відео