Виконавець повідомив, що має рідкісне захворювання, яке могло прикувати його до інвалідного візка. Співак розповів, що одужувати йому допомагає жінка, яка мешкає разом з ним.

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Чим хворіє Олег Винник

Співак зізнався, що сьогодні його захворювання не є смертельним для людини. Однак, раніше, за словами виконавця, людина, яка мала схожий діагноз і не зверталася до лікаря, через рік могла залишитись прикутою до інвалідного візка. Артист зазначив, що таку ж проблему в Німеччині мають приблизно 2% населення. Олег Винник зауважив, що не слід хвилюватися, оскільки зараз існують пігулки та інші медичні засоби, щоб вилікуватись. Виконавець не назвав точного діагнозу, проте розвіяв чутки про онкологію.

Хто не дає померти артисту

Виконавець зазначив, що зараз живе з жінкою, яка допомагає йому.

Слава Тобі, Господи, є в мене та людина, яка не дає померти. І поки я не можу встати, вона вже робить так, щоб ти зміг просто своїми мізками до лікарів звернутися,

– сказав Олег Винник.

Коли інтерв'юерка запитала хто ця людина, співак пояснив, що це жінка, з якою він часом спить.

Та, яка найближча до мене. З якою я часом сплю. Вона! Не він! Ви її знаєте,

– заявив виконавець.

Зазначимо, в мережі ширяться чутки, що Винник перебуває у стосунках з українською співачкою Таюне, справжнє ім'я якої Таїсія Сватко.

Дивиться інтерв'ю Олега Винника: відео

Нагадаємо, в першому після тривалого зникнення інтерв'ю, співак розповів, що поїхав до Німеччини вже після початку повномасштабного вторгнення Росії, 26 лютого 2022 року.