Є чимало українців, які засуджують кумира мільйонів за відсиджування за кордоном у той час, як в Україні триває кровопролитна війна. Однак віддані шанувальники Винника висловлюють йому свою підтримку та любов.

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Як мережа реагує на перше інтерв'ю Олега Винника

У цьому інтерв'ю Олег зізнався, що справді перебуває в Берліні. Там він тривалий час лікує рідкісну хворобу, яка є приблизно у 2% населення Німеччини. Однак виїхав Олег за кордон вже після початку повномасштабного вторгнення – 26 лютого. Зокрема й через це на нього полилася хвиля хейту.

"Колись поважала, любила його творчість, вважала, що він розумна людина. А зараз просто гидко".

"Він шкодує, що не зі зброєю в руках. Навіщо шкодувати, якщо можна все виправити? На передовій потрібні люди. А що це за висловлювання, що кожен має бути на своєму місці? Хто ці місця визначає? Хлопці, які боронять Україну, вони цього хотіли? Вони кинули свою роботу, свої сім'ї й пішли захищати. А цей покидьок місця визначає!".

"Фраза "кожен повинен займатися тим, чим вміє" – це зневажливо перед тими, хто не був військовим, займався іншим, але пішов захищати. Або забрати. Так, гроші теж потрібні. Але цю фразу використовують всі, хто якимось дивом виїхав або уник мобілізації. Це несправедливо!".

"Краще мовчав би далі, бо слухати ці "хіхікання" в спокійній студії, коли в країні гинуть хлопці на фронті, не хочеться".

"Після NK було важко знайти крінжовіше інтерв'ю, але знизу постукав Олег Винник".

Однак, на відміну від інтерв'ю Насті Каменських, під відео розмови журналістки з Олегом Винником є чимало позитивних коментарів.

"Ми розуміємо вас, Олеже. Ви для нас – справжній чоловік, який робить свою справу. Бажаємо вам міцного здоров'я, чекаємо нових хітів".

"Ніколи не вірила бруду про Винника. Все просто і щиро. Дякую!".

"Дякую, Олеже, за щирі, відкриті відповіді на всі питання. Неймовірно рада вас бачити й чути. Низький уклін і велика подяка за непосильну допомогу нашим хлопцям! Здоров'я та натхнення вам! Ми ще заспіваємо та потанцюємо на ваших концертах в Україні".

"Олег сказав правильно, я з ним погоджуюсь. Він допомагає нашим військовим коштами, не хизується цим, як багато інших".

"Дуже поважаю Олега. Дякую йому за допомогу ЗСУ! Олеже, ми тебе чекаємо! Не зважай на коментарі людей, які тебе не варті! Все буде Україна!".

Інтерв'ю Олега Винника: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, перед виходом інтерв'ю журналістка, яка спілкувалася з Винником, опублікувала короткий анонс, в якому артист заявив, що шкодує лише про одне – що не зі зброєю в руках на передовій. Однак весь цей час він не в Україні, а за кордоном. Не відчув на собі, що таке війна, повітряні тривоги, ракети. Схоже, що наразі кумир мільйонів не збирається повертатися на батьківщину.