Это удивило поклонников, ведь Винник всегда скрывал личную жизнь. А в разговоре с журналисткой признался, что в Германии он живет с женщиной, которая не дает умереть.

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На ком женат Олег Винник

Наконец-то артист рассекретил имя своей любимой. Ее зовут Тая. Да, это именно та бэк-вокалистка Олега Винника, с которой ему постоянно приписывали роман. Артист подтвердил, что Таюне – это его жена.

А также Винник впервые рассказал о сыне.

Он у меня очень юморной, не знал я, что он будет таким. Стебается надо мной,

– прокомментировал певец.

Вторая часть интервью Олега Винника: смотрите видео онлайн

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