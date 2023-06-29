Український співак, який днями дав перше інтерв'ю після зникнення з інформаційного простору, опублікував допис в інстаграм, в якому повідомив, що хоче повернути гроші за квитки на деякі з його виступів. Користувачів здивувало бажання артиста повернути кошти за квитки на концерти, адже вони повинні були відбутися ще два роки тому.

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Що відомо про повернення грошей

Зараз повернути кошти можна за квитки на концерти, які восени 2021 року не відбулися, в Краматорську, Покровську, Бердянську, Кам'янську, Кременчуці й Києві. Покупці мають звернутися в касу або на онлайн ресурс квиткових операторів, що провести операцію з повернення грошей.

Відомо, що в 2021 році артист переніс виступи через проблеми зі здоровʼям.

Реакція соцмереж

У коментарях під дописом користувачі неоднозначно реагують на бажання артиста повернути гроші. Деякі користувачі переконані, що співак не має доступу до власної сторінки, бо її взламали, інші ж цікавляться, чи можна повернути кошти за концерти, які не відбулися в інших містах України. Наприклад, в Запоріжжі. Окрім цього, є багато фантів, які раді поверненню співака в соцмережі й з нетерпінням чекають на нього в Україні:

"Чекаємо, Олеже, на ваше повернення в Україну";

"А що сталося? Чому Олега Винника так давно не було?";

"А як щодо повернення коштів за квитки 16.10.21 в Запоріжжі?";

"Ви рік не переплутали?";

"Там точно 2021 рік? Чи сторінка взламана?";

"Невже повернувся горе-співак?";

"Я рада, що сторінки улюбленого українського артиста нарешті "ожили". Чекаю на продовження й бажаю тільки найкращого";

"Якщо вам повернуто доступ до сторінки, то ми неймовірно цьому раді. Чекаємо в Україні";

"Дякую, я завжди знала що за квитки можна не хвилюватися. Це безцінно, коли можна так довіряти й знати, що не буде нічого поганого. У мене питання, а що робити, якщо я маю квитки з інших міст, куди звертатися?";

"На мою думку, це підтвердження того, що Винник був хворий на той час, і тому концерти скасовувалися";

"Поверніть сторінки Олега, позорище".

До слова, зараз написати коментар під новим дописом на сторінці Олега Винника неможливо, оскільки власник сторінки обмежив доступ. До того ж на сторінці немає жодних фото співака й сторіс, які б підтверджували, що артисту повернули доступ до його сторінки.

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