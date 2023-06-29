Український співак, який днями дав перше інтерв'ю після зникнення з інформаційного простору, опублікував допис в інстаграм, в якому повідомив, що хоче повернути гроші за квитки на деякі з його виступів. Користувачів здивувало бажання артиста повернути кошти за квитки на концерти, адже вони повинні були відбутися ще два роки тому.
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Що відомо про повернення грошей
Зараз повернути кошти можна за квитки на концерти, які восени 2021 року не відбулися, в Краматорську, Покровську, Бердянську, Кам'янську, Кременчуці й Києві. Покупці мають звернутися в касу або на онлайн ресурс квиткових операторів, що провести операцію з повернення грошей.
Відомо, що в 2021 році артист переніс виступи через проблеми зі здоровʼям.
Реакція соцмереж
У коментарях під дописом користувачі неоднозначно реагують на бажання артиста повернути гроші. Деякі користувачі переконані, що співак не має доступу до власної сторінки, бо її взламали, інші ж цікавляться, чи можна повернути кошти за концерти, які не відбулися в інших містах України. Наприклад, в Запоріжжі. Окрім цього, є багато фантів, які раді поверненню співака в соцмережі й з нетерпінням чекають на нього в Україні:
- "Чекаємо, Олеже, на ваше повернення в Україну";
- "А що сталося? Чому Олега Винника так давно не було?";
- "А як щодо повернення коштів за квитки 16.10.21 в Запоріжжі?";
- "Ви рік не переплутали?";
- "Там точно 2021 рік? Чи сторінка взламана?";
- "Невже повернувся горе-співак?";
- "Я рада, що сторінки улюбленого українського артиста нарешті "ожили". Чекаю на продовження й бажаю тільки найкращого";
- "Якщо вам повернуто доступ до сторінки, то ми неймовірно цьому раді. Чекаємо в Україні";
- "Дякую, я завжди знала що за квитки можна не хвилюватися. Це безцінно, коли можна так довіряти й знати, що не буде нічого поганого. У мене питання, а що робити, якщо я маю квитки з інших міст, куди звертатися?";
- "На мою думку, це підтвердження того, що Винник був хворий на той час, і тому концерти скасовувалися";
- "Поверніть сторінки Олега, позорище".
До слова, зараз написати коментар під новим дописом на сторінці Олега Винника неможливо, оскільки власник сторінки обмежив доступ. До того ж на сторінці немає жодних фото співака й сторіс, які б підтверджували, що артисту повернули доступ до його сторінки.
Останні новини про Олега Винника
- В мережі з'явилося перше інтерв'ю зі співаком, який від квітня 2022 року перестав виходити на зв'язок з шанувальниками та висвітлювати тему війни в Україні. Виконавець поспілкувався з українською журналісткою Вікторією Курочкою, і перша частина інтерв'ю нещодавно вийшла на ютуб-каналі "КРП".
- Артист розповів, що звернувся до українських правоохоронних органів, бо втратив доступ до своїх сторінок у соцмережах.
- Під час розмови з журналісткою український виконавець зізнався, що поїхав до Німеччини вже після початку повномасштабного вторгнення Росії, 26 лютого 2022 року. Він зазначив, що зробив це законно, оскільки є резидентом Німеччини.
- Окрім всього вищепереліченого, виконавець поділився подробицями про своє рідкісне захворювання, яке могло прикувати його до інвалідного візка. Олег Винник не назвав точного діагнозу, проте розвіяв чутки про онкологію. До того ж співак додав, що таку ж проблему як у нього в Німеччині мають приблизно 2% населення. Співак пояснив, що одужувати йому допомагає жінка, яка мешкає разом з ним.