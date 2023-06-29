За час мовчання Олега Винника його зникнення була однією з частих тем обговорення в українських зірок. У першому великому інтерв'ю сам артист зізнався, що йому набридло щодня бачити своє прізвище у новинах: "Це так набридло. Кожного божого дня тема номер 1 – я". 24 Канал зібрав усі заяви зірок щодо Олега Винника – від критики до виправдовувань.

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Оля Полякова

Співачка однією з перших висловилась про мовчанку Олега Винника. Вона підкреслила, що артист – не зрадник, але має проблеми зі здоров'ям та лікується. Згодом позиція Олі Полякової стала більш різкою: зірка не розуміла, чому артист не може вийти в ефір та пояснити, що з ним.

Я не знаю, що з ним відбувається. Я вважаю, що його прихильники мають право знати, що з ними відбувається. Я не можу засуджувати людей, я ж не знаю, що з ним. Він живий взагалі? Може він не може говорити? Я чула, що він хворіє. Хто його знає, що з ним відбувається,

– казала зірка.

Нещодавно виконавиця ділилась думкою, що шанувальниці Олега Винника пробачать його після повернення до України. Та, схоже, приїздити назад співак не планує.

Валерій Харчишин

Для лідера гурту "Друга Ріка" зникнення Олега Винника було "дивним". Музикант ділився кількома думками: можливо, артист не хоче прощатись з російським репертуаром, а може сподівається на коротку пам'ять шанувальників.

Мабуть, є окрема група виконавців, які думають, що все повернеться. Вони сподіваються і моляться, щоб українці мали коротку пам'ять. Це наша національна трагедія. "Війни нема, все клас",

– іронічно казав Валерій Харчишин.



Валерій Харчишин / Фото 24 Канал, Уляна Журба

Іван Леньо

Лідер Kozak System порівняв Олега Винника з Софією Ротару та назвав його "мовчазним бараном". Він закликав фанатів артиста не приходити на його концерти, якщо такі колись будуть.

"Дорогі фанати або Винника, або Софії Ротару, або інших артистів, які до вчорашнього дня вас обманювали тим, що вони люблять Україну і співали вам пісні нечесні й зараз не проявили себе як громадяни України. Вони не то що не на фронті, вони навіть не волонтерять. Знайте, ваші кумири сцикуни", – емоційно казав Іван Леньо.

Ірина Сопонару

Зірка "Жіночого кварталу" висловлювалась більш терпеливо – на її думку, не потрібно сердитися на чоловіків, які поїхали за кордон. Ірина додавала: якщо Винник справді хворий, то нехай лікується. А кидати камінням потрібно у ворога.

Я не вірю в те, що він просто десь заховався. Напевно, щось сталося з ним. Я не вірю, що він може бути таким непорядним,

– ділилась Сопонару.

MamaRika

Співачку відверто шокувало мовчання та зникнення Олега Винника. Вона емоційно назвала його "зашкваром року".

"Бл*, Винник – це взагалі! Я в шоці. Олезя – просто зашквар року", – коментувала MamaRika.

Юрій Горбунов

До повномасштабного вторгннення ведучий та співак були товаришами, але після 24 лютого 2022 року Винник не відповідав на дзвінки Горбунова. Сам шоумен зізнавався, що поведінка Винника його не розчарувала, але здивувала.

Я не знаю, де він і що з ним. Ми друзі. Просто треба було якось пояснити все це. Ну не можна зникати. Я не знаю, де він. Хто казав то там, то там, а Олег трубку не бере. Сто разів ти дзвонити не будеш. Просто мені здається, якось треба інакше,

– ділився Горбунов.



Горбунов та Винник / Фото з інстаграму зірки

Ігор Кондратюк

Ведучий не засуджував Олега Винника та інших чоловіків-зірок, які виїхали з країни. На його думку, вони мають право втекти від війни. Водночас Кондратюк припустив, що в артистів немає великої громадянської свідомості.

"Вони втекли від війни, і я не з тих людей, які скажуть, що вони ганебно повелися. Є внутрішнє розуміння, що тут усередині вони б допомагали більше підтримкою в тилу. Але як я можу їх засуджувати? Їм дасть оцінку історія, час, їхні глядачі", – казав Кондратюк.