Захворювання Олега Винника коментували українські знаменитості й блогери, тому в добріці 24 Канал зібрав всі чутки про хворобу артиста. До того ж після нещодавнього інтерв'ю співака стало відомо, чи справдились припущення про його хворобу, про що ви також зможете прочитати в матеріалі.

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З чого все починалось

На початку року голова фан-клубу Олега Винника стверджувала, що співак почав скаржитися на проблеми зі здоров'ям ще до повномасштабної війни. Тож він пише нові пісні, але не може проводити концерти. У червні українська співачка Оля Полякова сказала, що знає про проблеми зі здоров'ям в Олега Винника. Втім, виконавиця, не розсекретила діагноз артиста. Вона була переконана, що йому слід самому пояснити все, що відбувається.

У Винника онкологія

Через деякий період український блогер Богдан Беспалов, який називає себе "тато-пліткар", заявив, що Олег Винник хворіє на онкологічне захворювання. Він сказав, що артист важко його переносить, втім, продовжує лікуватися в Берліні. Окрім цього, Беспалов, зазначив, що зіркові друзі, такі як Маша Єфросиніна, Оля Полякова, Слава Дьомін, прикривають Олега Винника й водять за носа його аудиторію. Однак відповідь від представниці співака Валерії Барон не змусило шанувальників довго чекати, жінка спростувала слова блогера-пліткаря про онкологічне захворювання. Ба більше, інформацію про онкологію Олега Винника також коментував його друг Роман Недзельський. Він познайомився з виконавцем, коли той збирав свій перший палац "Україна", а здружився під час війни, коли артист запропонував свою допомогу й купив рефрижератор за понад 12 тисяч євро.



Олег Винник з другом з ЗСУ / Фото з фейсбуку Романа Недзельського

Роман Недзельський спростував чутки про онкологію у Винника. Ексчоловік Оксани Білозір запевнив, що у Німеччині співак лікується від ускладнень після ковіду й гастрольного життя, адже виступав "на холоді, на дощі, на морозі, на вітрі".

На що насправді хворіє Олег Винник

Днями вийшло перше інтерв'ю після більше як річного мовчання. У розмові з Вікторією Курочкою на ютуб-каналі "КРП" співак поділився подробицями про своє захворювання. Олег Винник повідомив, що має рідкісне захворювання, яке могло прикувати його до інвалідного візка. Проте захворювання не є смертельним для людини. Однак, раніше, за словами виконавця, людина, яка мала схожий діагноз і не зверталася до лікаря, через рік могла залишитись прикутою до інвалідного візка. Артист зазначив, що таку ж проблему в Німеччині мають приблизно 2% населення. Виконавець не назвав точного діагнозу, проте розвіяв чутки про онкологію. До того ж Винник зазначив, що зараз живе з жінкою, яка "не дає йому померти". Як повідомив артист, з нею він "часом спить".

Дивиться інтерв'ю Олега Винника: відео

