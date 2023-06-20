Олег Винник заявив, що написав заяву в поліцію: у чому причина

Український співак Олег Винник, який зараз перебуває в Німеччині, нарешті порушив мовчання. Артист зізнався, що звернувся до українських правоохоронних органів, бо втратив доступ до своїх сторінок у соцмережах.

Про це він заявив в інтерв'ю українській журналістці Вікторії Курочці. Фрагмент відео опублікувала в Instagram керівниця офіційного фан-клубу артиста Валерія Барон.

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Нагадаємо, що ще 17 квітня цього року всі пости на офіційних сторінках Олега Винника в соцмережах видалили, зокрема й ті, у яких артист виступив проти російської агресії.

Водночас друг Винника, ексдиректор Палацу "Україна", а зараз військовослужбовець Роман Недзельський повідомив, що пости зі сторінок артиста видалив його менеджмент.

Артист прокоментував цей інцидент. За його словами, у нього немає доступу до його сторінок у соцмережах. На питання, чи звернувся він до правоохоронних органів в Україні, Винник відповів: "Звичайно".

До слова, раніше Олег Винник понад рік не виходив на зв'язок з шанувальниками та мовчав про війну. Тепер артист анонсував перше інтерв'ю з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, він розповість і про свою хворобу. У ролику видно й самого артиста – з довгим волоссям та окулярами.

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