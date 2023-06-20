Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Виктории Курочке. Фрагмент видео опубликовала в Instagram руководительница официального фан-клуба артиста Валерия Барон.
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Напомним, что еще 17 апреля этого года все посты на официальных страницах Олега Винника в соцсетях удалили, в том числе и те, в которых артист выступил против российской агрессии.
В то же время друг Винника, эксдиректор Дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский сообщил, что посты со страниц артиста удалил его менеджмент.
Артист прокомментировал этот инцидент. По его словам, у него нет доступа к его страницам в соцсетях. На вопрос, обратился ли он в правоохранительные органы в Украине, Винник ответил: "Конечно".
К слову, ранее Олег Винник больше года не выходил на связь с поклонниками и молчал о войне. Теперь артист анонсировал первое интервью с начала полномасштабного вторжения. В частности, он расскажет и о своей болезни. В ролике видно и самого артиста – с длинными волосами и очками.
Когда и почему исчез Олег Винник: главное
- С Пасхи 2022 года Олег Винник перестал выходить на связь с поклонниками и освещать тему войны. С ним продолжал общаться друг Роман Недзельский. По его мнению, певец вернется в Украину, но "всему свое время".
- Из-за внезапного исчезновения в сети распространились слухи о том, что Винник болеет. В начале года глава фан-клуба артиста утверждала, что здоровье артиста ухудшилось еще до полномасштабной войны. По ее словам, он не может проводить концерты.
- На этом фоне блогер-сплетник Беспалов заявил, будто Олег Винник лечится от онкозаболевания. Но фанаты музыканта резко опровергли эту информацию.