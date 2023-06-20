Про це він заявив в інтерв'ю українській журналістці Вікторії Курочці. Фрагмент відео опублікувала в Instagram керівниця офіційного фан-клубу артиста Валерія Барон.
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Нагадаємо, що ще 17 квітня цього року всі пости на офіційних сторінках Олега Винника в соцмережах видалили, зокрема й ті, у яких артист виступив проти російської агресії.
Водночас друг Винника, ексдиректор Палацу "Україна", а зараз військовослужбовець Роман Недзельський повідомив, що пости зі сторінок артиста видалив його менеджмент.
Артист прокоментував цей інцидент. За його словами, у нього немає доступу до його сторінок у соцмережах. На питання, чи звернувся він до правоохоронних органів в Україні, Винник відповів: "Звичайно".
До слова, раніше Олег Винник понад рік не виходив на зв'язок з шанувальниками та мовчав про війну. Тепер артист анонсував перше інтерв'ю з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, він розповість і про свою хворобу. У ролику видно й самого артиста – з довгим волоссям та окулярами.
Коли і чому зник Олег Винник: головне
- Від Великодня 2022 року Олег Винник перестав виходити на зв'язок з шанувальниками та висвітлювати тему війни. З ним продовжував спілкуватися друг Роман Недзельський. На його думку, співак повернеться до України, але "всьому свій час".
- Через раптове зникнення у мережі поширилися чутки про те, що Винник хворіє. На початку року голова фан-клубу артиста стверджувала, що здоров'я артиста погіршилося ще до повномасштабної війни. За її словами, він не може проводити концерти.
- На цьому тлі блогер-пліткар Беспалов заявив, нібито Олег Винник лікується від онкозахворювання. Та фанати музиканта різко спростували цю інформацію.