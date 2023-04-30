Собчук зазначив, що лише після 24 лютого 2022 року деякі артисти почали записувати україномовні треки, і в нього це викликає негативні емоції. Днями співак MELOVIN засудив українців, які досі спілкуються російською мовою

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Про це Собчук розповів у програмі "Ранок у великому місті". Він не приховує, що вважає зірок, які до початку повномасштабної війни співали російською, "безхребетними".

Мене це дратує. Поваги до таких артистів я не маю. Я вважаю це повною безхребетністю,

– заявив співак.

Водночас, на його думку, перехід на українську мову – це правильно і необхідний процес. "З іншого боку – добре, що перейшли на українську. Слава Богу. Шкода, звичайно, що такою ціною до них це дійшло", – додав фронтмен.

Собчук додав, що в українському шоу-бізнесі дружби не існує. Він сприймає співаків виключно як колег.

Дивіться повне інтерв'ю з Олегом Собчуком: відео

До слова, раніше Олег Собчук засудив тих, хто відсижується вдома чи втік за кордон. "Закликаємо чоловіків не ховатись та підло не виїжджати за кордон, а ставати на захист нашої країни, це ваш прямий обов'язок перед державою та вашими родинами", – сказав він.