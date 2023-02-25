Якщо Потапа за трек "Волонтер" рознесли в усіх соцмережах, то його експідопічну Надю Дорофєєву критикують одиниці. Серед них Олег Скрипка, який не готовий пробачити співачці "інфантильність" до вторгнення Росії.

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Олег Скрипка розкритикував Надю Дорофєєву

Це патріотичний цинізм, щирі циніки. Є людина сцени, а є бізнесмен сцени. На сьогодні такі механізми, що люди приходять і спостерігають на сцені бізнесменів. Вони класно побудували кар'єру, а дехто з них більш-менш нормально співає,

– різко висловився Олег Скрипка.

Ба більше, лідер гурту "ВВ" вважає, що замало відмовитися від російськомовних пісень і хайпувати на темі свободи, перемоги. Він називає це "байрактарщиною".

"Ми маємо культурну катастрофу. Був російський вплив, зокрема. Структура шоу-бізнесу не змінилася. Якщо мову змінили, а чи зник російський вплив? Тобто був російськомовний контент і якісь україномовні дурачки. Якщо забрали російськомовний контент, що ми залишаємо? Якщо механізм той самий. Потрібно, щоб був якісний продукт, щоб у музику повернувся зміст, а не тільки слова про свободу", – наголосив Олег Скрипка.

Нагадаємо, у грудні Надя Дорофєєва заявила, що 24 лютого "була інфантильна і безвідповідальна", їй було комфортно вважати себе аполітичною: "Ба більше, мені здавалося, що бути аполітичною – це класно і, так би мовити, дуже по-творчому".