Собчук отметил, что только после 24 февраля 2022 некоторые артисты начали записывать украиноязычные треки, и у него это вызывает негативные эмоции. На днях певец MELOVIN осудил украинцев, которые до сих пор общаются на русском языке

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Об этом Собчук рассказал в программе "Утро в большом городе". Он не скрывает, что считает звезд, которые до начала полномасштабной войны пели на русском, "беспозвоночными".

Меня это раздражает. Уважения к таким артистам у меня нет. Я считаю это полной беспозвоночностью,

– заявил певец.

В то же время, по его мнению, переход на украинский язык – это правильный и необходимый процесс. "С другой стороны - хорошо, что перешли на украинский. Слава Богу. Жаль, конечно, что такой ценой до них это дошло", – добавил фронтмен.

Собчук добавил, что в украинском шоу-бизнесе дружбы не существует. Он воспринимает певцов исключительно как коллеги.

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К слову, раньше Олег Собчук осудил тех, кто отсиживается дома или бежал за границу "Призываем мужчин не прятаться и подло не выезжать за границу, а вставать на защиту нашей страны, это ваша прямая обязанность перед государством и вашими семьями", – сказал он.