Співак заговорив про російськомовних українців, які зараз мешкають у Європі. Додамо, що навіть голлівудський актор Орландо Блум українською вимовив "Укрзалізниця".

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Співак засудив російськовомних українців

MELOVIN пояснив, чому саме йому гидко, коли він чує, як українці за кордоном спілкуються російською мовою.

Мені гидко за українців, які в Європі розмовляють російською. Бо я йду з колегами, і я боюся. Я не розумію, хто це. Я не розумію, кого ви підтримуєте. Я не бачу, де українець,

– заявив співак.

Як відреагували українці

Це інтерв'ю артиста викликало бурхливу реакцію у соцмережі. Українці почали обговорювати позицію співака. Одні погодилися з його думкою, але знайшлися й ті, кому його заява не сподобалася. Що пишуть українці у коментарях:

"Підтримую! Бо ходиш і не можеш зрозуміти: чи то свій і треба йти обійматись, чи то ворог... І ще максимально вже дістало пояснювати місцевим, як так виходить, що Росія вбиває українців, а українці спілкуються російською".

"Дуже пишаюся тими українцями, яким важко не важко, але вони говорять українською, ви такі круті. Якщо у вас шось не виходить, не переймайтесь, головне – ви пробуєте".

"Ти сам майже все життя говорив цією мовою і щось до 2022 це тебе не дуже цікавило, хоча війна була вже 8 років… На жаль, тема повної українізації – то питання на роки, не зможуть всі люди одразу перейти на іншу мову, треба час".

"Згодна! Але російськомовні українці теж люди, і вони не їдуть до Росії чи самопроголошених республік, бо люблять свою країну".

"Я розумію тебе... Н ажаль, для багатьох, для мене теж, розмовляти російською легше, це виходить автоматично. Бо щоб розмовляти українською, потрібні сили і енергія".

"Є неймовірно багато людей, що спілкуються російською, вони навіть не українці, але підтримують Україну".

До слова, раніше український співак MELOVIN розповідав, як на зйомках одного з кліпів його сприйняли за диверсанта. Все через те, він виліз на один з високих дахів у Львові. Тоді люди навіть викликали поліцію.