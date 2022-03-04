У своєму інстаграмі Олег Собчук показав відео, де відправляє гуманітарну допомогу українським військовим на передову, а саме – 2 тонни ліків у Київ від тернопільської фармакологічної компанії.

До слова Олена Мозгова назвала "тарганами" чоловіків, які тікають з України під час війни

Зараз важливо задати собі єдине питання: "Чим я можу допомогти Україні?" Хто чим може, хто що вміє – всі разом до перемоги! За Україну, за наших дітей, за нашу свободу, за нашу землю, за нашу незалежність! Закликаємо чоловіків не ховатись та підло не виїжджати за кордон, а ставати на захист нашої країни, це ваш прямий обов'язок перед державою, перед народом, перед вашими родинами,

– написав Олег Собчук.

Як Олег Собчук допомагає військовим: відео

На думку артиста, жінки – берегині миру на Землі, які ще й допомагають у воєнний час у різних напрямках, аби зберегти країну. Він додав, що зараз усі – на одному спільному фронті. Чоловік також записав надихаюче відео, де дякує Збройним силам України, волонтерам та всім українцям за єдність у боротьбі з російським ворогом.

Олег Собчук дякує ЗСУ: відео онлайн

Що відомо про зірок-захисників

З початку вторгнення Росії на територію України чимало українських знаменитостей-чоловіків вступили в лави територіальних оборон міста або Збройні сили України. Серед них:

Тарас Тополя;

Ахтем Сеітаблаєв,

Андрій Хливнюк;

Ігор Кондратюк;

Дмитро Дікусар;

Даніель Салем тощо.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!