13 червня помер знаменитий український танцівник Григорій Чапкіс. Його суддівське крісло на проєкті "Танці з зірками" замінив Максим Чмерковський – актор, хореограф та чемпіон з латиноамериканських танців.

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Максим Чмерковський висловився про "Танці з зірками"

Танцівник поділився, що відчуває гордість за те, що бере участь в українській версії танцювального шоу як суддя. Він подякував всім організатором за таку можливість. Максим Чмерковський додав, що по-особливому пишається тим, що сидить у кріслі покійного Григорія Чапкіса.

Григорій Чапкіс – приклад, на який варто рівнятися. Він залишив слід в цьому шоу, а це шоу надавало йому сил. У них був особливий зв'язок,

– підкреслив новий суддя.

Хореограф додав до публікації кілька фото, які зробив за лаштунками проєкту.



Максим Чмерковський / Фото з інстаграму танцівника



Максим Чмерковський / Фото з інстаграму танцівника



Максим Чмерковський / Фото з інстаграму танцівника

Максим Чмерковський раніше розповідав, що 8 років намагався повернутися на Батьківщину, а тому вдячний за запрошення на шоу. Він додав, що судитиме зірок на проєкті справедливо, адже багатьох не знає та не має фаворитів.

Перший випуск шоу "Танців з зірками"

Перший прямий ефір спричинив чимало обговорень та суперечок в інтернеті. Зокрема, Ілона Гвоздьова, яка відмовилась брати участь у 5 сезоні, розкритикувала шоу. Найбільше її обурило те, що у випуску не пригадали про Григорія Чапкіса, якому мав бути присвячений сезон.

У самому ефірі не обійшлося без курйозів та одкровень. Епатажний MELOVIN вручив Катерині Кухар "живе" серце, чим спантеличив шанувальників. Тоді як Євгенія Власова заявила, що хоче повернути собі славу й бути відомою не завдяки важкій хворобі.

Текст публікації Максима Чмерковського

Я відчуваю гордість.

Цієї осені я повернувся на Батьківщину, щоб бути причетним до грандіозного шоу "Танці з зірками"! Величезна подяка всім організаторам. Те, що ви робите – це просто "вау" навіть на міжнародному рівні!

Відчуваю особливу гордість, що сьогодні сиджу в кріслі легендарної зірки. Григорій Чапкіс – приклад, на який варто рівнятися. Він залишив слід в цьому шоу, а це шоу надавало йому сил. У них був особливий зв'язок. Світла пам'ять Вам.

Я гордий бути тут!

Я гордий працювати з такими людьми!

Я гордий бути членом журі в цьому шоу!