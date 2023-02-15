22-річна дівчина Володимира Остапчука – журналістка Катерина показала у соцмережі на своїй приватній сторінці, чим її потішив коханий на День святого Валентина. Остапчук витратив чимало грошей, адже кохана отримала пакунок від бренду Celine.
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По фото помітно, що шоумен також підібрав для дівчини мереживний комплект білизни та подарував Катерині чималий букет білих тюльпанів. "Я 22 роки терпіла цей день, настав час розплати", – пожартувала Катерина.
Катерина похизувалася подарунком від Остапчука / Скриншот
Кохана Остапчука похизувалася подарунком та приміряла комплект спідньої білизни на себе. В Instagram-stories вона опублікувала, як виглядає її фігура. "Щасливого Дня святого Валентина", – написала Катерина.
Кохана Остапчука показала себе у білизні / Скриншот
Що відомо про нову кохану Остапчука
- Кілька місяців тому Володимир Остапчук закрутив роман з Катериною Полтавською. Однак вони все ще не публікують фото разом і не розповідають про свої стосунки, оскільки щастя любить тишу.
- Проте ще у грудні в мережі розсекретили, що Остапчук зустрічається з 22-річною журналісткою та проджект-менеджеркою Катею.
- Наприкінці січня Катерина Полтавська повідомила, що разом з шоуменом переїжджає на нову квартиру. Переїзд журналістка назвала "великим переселенням народів".
- Згодом зіркова пара переїхала у новий ЖК, де є генератор та кав'ярня. Вони облаштовують гніздечко, а весь процес Катерина показує на своїй сторінці.
- Крім того, Катя Полтавська відповіла, що не знає, як "відбити одруженого". Так вона натякнула, що не руйнувала сім'ю Остапчука з Христиною Горняк, тож, мабуть, їхній роман закрутився вже після розриву.