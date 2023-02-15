22-річна дівчина Володимира Остапчука – журналістка Катерина показала у соцмережі на своїй приватній сторінці, чим її потішив коханий на День святого Валентина. Остапчук витратив чимало грошей, адже кохана отримала пакунок від бренду Celine.

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По фото помітно, що шоумен також підібрав для дівчини мереживний комплект білизни та подарував Катерині чималий букет білих тюльпанів. "Я 22 роки терпіла цей день, настав час розплати", – пожартувала Катерина.



Катерина похизувалася подарунком від Остапчука / Скриншот

Кохана Остапчука похизувалася подарунком та приміряла комплект спідньої білизни на себе. В Instagram-stories вона опублікувала, як виглядає її фігура. "Щасливого Дня святого Валентина", – написала Катерина.



Кохана Остапчука показала себе у білизні / Скриншот

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