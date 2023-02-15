22-летняя девушка Владимира Остапчука – журналистка Екатерина показала в соцсети на своей частной аакаунте, чем ее порадовал любимый на День святого Валентина. Остапчук потратил немало денег, ведь возлюбленная получила подарок от бренда Celine.
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По фото примечательно, что шоумен также подобрал для девушки кружевной комплект белья и подарил Екатерине немалый букет белых тюльпанов. "Я 22 года терпела этот день, пришло время расплаты", – пошутила Екатерина.
Екатерина похвасталась подарком от Остапчука / Скриншот
Возлюбленная Остапчука похвасталась подарком и примерила комплект нижнего белья на себя. В Instagram-stories она опубликовала, как выглядит ее фигура. "Счастливого Дня святого Валентина", – написала Екатерина.
Возлюбленная Остапчука показала себя в белье / Скриншот
Что известно о новой любимой Остапчуке
- Несколько месяцев назад Владимир Остапчук закрутил роман с Екатериной Полтавской. Однако они все еще не публикуют фото вместе и не рассказывают о своих отношениях, потому что счастье любит тишину.
- Однако еще в декабре в сети рассекретили, что Остапчук встречается с 22-летней журналисткой и проджект-менеджером Катей.
- В конце января Екатерина Полтавская сообщила, что вместе с шоуменом переезжает в новую квартиру. Переезд журналистка назвала "великим переселением народов".
- Впоследствии звездная пара переехала в новый ЖК, где есть генератор и кафе. Они обустраивают гнездышко, а весь процесс Екатерина показывает на своей странице.
- Кроме того, Катя Полтавская ответила, что не знает, как "отбить женатого". Так она намекнула, что не разрушала семью Остапчука с Кристиной Горняк, вероятно, их роман завертелся уже после разрыва.