Володимир Остапчук закрив тему особистого життя ще з середини минулого року. Та днями він засвітився у соціальних мережах нової дівчини Катерини Полтавської.
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Дівчина Володимира Остапчука поділилась спільним кадром
22-річна журналістка опублікувала коротке відео в інстаграм-сторіз, де показала себе у піжамі в ліфті. У зіркової пари вдома вимкнули світло, тож вони зібралися працювати в під'їзд, де є інтернет та освітлення.
На кадрах промайнув і Володимир Остапчук, однак шоумен обернувся до дівчини спиною, не показуючи обличчя. Мабуть, пара ще не хоче розсекречувати стосунки офіційно.
Вимкнули світло. Йдемо в під'їзд з ноутбуком (там є Wi-Fi та світло). Будемо удавати, що дуже зайняті люди,
– написала Катерина.
Катерина Полтавська та Володимир Остапчук / Фото з інстаграм-сторіз
- Нагадаємо, наприкінці січня Катерина Полтавська повідомила, що разом з шоуменом переїжджає на нову квартиру – схоже, його помешкання виявилось для пари невдалим. Переїзд журналістка назвала "великим переселенням народів", а також показала "не її" речі, які вони відвезли на перероблювання. Можливо, так вона натякала на Христину Горняк.
- Днями зіркова пара вже переїхала у новий ЖК, де є генератор та кав'ярня – приємний бонус для мешканців. Вони облаштовують гніздечко, а весь процес Катерина показує на своїй сторінці.