Володимир Остапчук закрив тему особистого життя ще з середини минулого року. Та днями він засвітився у соціальних мережах нової дівчини Катерини Полтавської.

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Дівчина Володимира Остапчука поділилась спільним кадром

22-річна журналістка опублікувала коротке відео в інстаграм-сторіз, де показала себе у піжамі в ліфті. У зіркової пари вдома вимкнули світло, тож вони зібралися працювати в під'їзд, де є інтернет та освітлення.

На кадрах промайнув і Володимир Остапчук, однак шоумен обернувся до дівчини спиною, не показуючи обличчя. Мабуть, пара ще не хоче розсекречувати стосунки офіційно.

Вимкнули світло. Йдемо в під'їзд з ноутбуком (там є Wi-Fi та світло). Будемо удавати, що дуже зайняті люди,

– написала Катерина.



Катерина Полтавська та Володимир Остапчук / Фото з інстаграм-сторіз