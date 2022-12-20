Лише нещодавно Володимир Остапчук називав риси, які приваблюють його в жінках, і юзери соцмереж припускають, що писав він про 22-річну Катерину Полтавську, з якою закрутив роман після Христини Горняк. На це натякнула Монро, а тіктокерка Юлія Тимошенко показала докази, що вони разом.

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Остапчук зустрічається з 22-річною журналісткою

А в телеведучого Остапчука нова краля. Начебто та, що допомагає відновлювати акаунти в інста. Вона і йому допомагала повернути аккаунт. Совєт та любов, він вільний, але ніщо так не бадьорить, як свіжа плітка,

– "підігріла" травесті-діва Монро в телеграмі.

Називати її ім'я телеведуча не стала. Замість неї це зробила блогерка Юлія Тимошенко – показала сторіси Володимира Остапчука та Катерини, з яких видно, що живуть вони разом – прикрашають одну й ту ж ялинку, снідають за одним і тим же столом.

Це, до речі, квартира, яку шоумен орендував з другою дружиною. Цікаво, що майже три роки тому про його роман з Христиною Горняк також стало відомо зі сторіс.

Зауважимо, що інстаграм-профіль Катерини Полтавської вже закритий, але, судячи з "шапки", працює вона журналісткою, project-менеджеркою та веде свій блог. У неї понад 30 тисяч підписників. В інстаграмі її знають як дівчину, яка "смішно відповідає на коменти росіян". Сама вона з Кропивницького, але закінчила університет імені Грінченка та живе в Києві.

Нова кохана Остапчука Катерина / Фото з фейсбуку