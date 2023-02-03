Хоча Катерина Полтавська відкрито не говорить про роман з Остапчуком, але вже й не приховує, що у стосунках з ним. В інстаграм-сторіс дівчина показала нове помешкання, в якому тепер вони житимуть разом.

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Нова квартира Остапчука та Полтавської

Раніше Катерина розповідала, що вони шукають нову квартиру в житловому комплексі, де є генератор. Знайшовши помешкання, пара одразу переїхала. Тепер в інстаграм-сторіс нова пасія Остапчука поширила кілька фото з житла, показала сніданки та вечері на новій кухні.

У сторіс Полтавська зазначила, що у новому ЖК є кав'ярня для мешканців, що є приємним бонусом. Також Катерина вже встигла розкласти всі речі та навіть приготувати вечерю на новій кухні. Підписники звернули увагу, що дівчина вечеряє сама, але вона поспішила запевнити, що Остапчук працює. Похизувалася й сніданком, яким ласувала вже разом з коханим.

Нова квартира Володимира Остапчука / Скриншот інстаграм-сторіс його дівчини

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