"Ніколи не розставались так надовго": українські зіркові сім'ї, яких розлучила війна

Жорстока війна, розв'язана Росією, змусила багатьох українських сімей розлучитися. Так само й зіркові родини були змушені жити на відстані. Про них читайте в матеріалі.

Зіркові дружини, співачки й танцівниці були змушені покинути Україну, щоб рятуватись від війни. Серед них – Маша Єфросиніна, Оля Полякова та інші.

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Зіркові сім'ї, яких розлучила війна

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв

Телеведуча кілька днів після початку війни була в Києві, однак згодом виїхала до Львова з дітьми. Та наприкінці березня вона вивезла дітей до Польщі. Чоловік зірки Тимур залишився у столиці, де вступив до територіальної оборони. Наразі Маша Єфросиніна не хоче повертатись до Києва.

Телеведуча розповіла, що чоловік не любить бачити її заплаканою та засмученою. Подружжя спілкується відеозв'язком, де не дозволяє зайвих емоцій.

Діти вперше бачили, що тато плаче. Ми ніколи не розлучалися так надовго. 2 травня буде 20 років, як ми познайомилися, і це буде наше перше 2 травня у розлуці,

– зізнавалась Єфросиніна.



Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Оля Полякова і Вадим Поляков

Співачка довго не зізнавалась, де пересиджує війну. Згодом вона розповіла, що змінила кілька помешкань у Європі, бо не має своєї нерухомості. Тож зірка оселилась у Франції на віллі подруги. Її чоловік, так само як і чоловік Єфросиніної, у ТрО.

Оля Полякова зізнавалась, що важко переживає розлуку з чоловіком. Раніше вона ніколи надовго з Вадимом не розставалась.

"Я заміжня майже 20 років і ніколи не була одна. Для мене це таке серйозне випробування. Але знаючи, що я така не одна, що мільйони жінок з дітьми покинули свої будинки й зовсім у всіх немає землі під ногами. Тому мені нема чого плакатися та скаржитися".



Оля Полякова з чоловіком / Фото з інстаграму зірки

До слова Я корисніша тут, – коли Оля Полякова планує повернутися до Києва

Ілона Гвоздьова та Іван Хом'ячук

Танцівниця з початку війни жила на Вінниччині. Там і залишився її чоловік. Однак наприкінці березня зірка вирішила виїхати закордон.

Ілона Гвоздьова оселилась в Італії. Вона з дітьми й мамою отримала можливість тимчасового перебування в одній з італійських сімей.

Після повернення до України хореографиня хоче закріпити союз шлюбом після одруження у 2014 році: "Для мене статус ніколи не був важливим, не так ним була зацікавлена, але сьогодні й назавжди найважливішим залишиться – це життя. Також це сімейні стосунки, і ми вже з моїм чоловіком обговорили, що коли ми повернемося, то обов'язково з ним повінчаємось. Настала саме така мить. Якщо ми це переживемо, це буде дуже доречно".



Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової

Джамала і Бекір

На початку повномасштабної війни знаменитість виїхала з України, щоб бути корисною за кордоном. Вона проводить концерти, на яких збирають кошти для біженців і ЗСУ.

Нещодавно Джамала привітала чоловіка з річницею весілля. Вона зізналась, що її серце завжди разом з чоловіком попри розлуку: "Щодня подумки міцно-міцно тебе обіймаю. Скоро переможемо й відсвяткуємо одразу всі річниці та свята".

Привітання Джамали:

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова

Дружина музиканта близько місяця гостює в сестри в Ізраїлі. Віктор Павлік зізнався, що так надовго з коханою і сином не розлучався, тому відстань він переживає складно.

Вона поїхала, на який час складно сказати, можливо, місяць, а може і більше. Все-таки вони там, що вони в безпеці, та і близькі поруч. Ми щодня на зв'язку, спілкуємось з нею, щодня я бачу Михасика, як він росте. Звісно, складно, тому що розлука, але стримує і заспокоює нерви те, що син і дружина у безпеці,

– зізнавався Павлік.



Віктор Павлік з дружиною / Фото з інстаграму Каті Реп'яхової

Тарас Тополя та Alyosha

Alyosha ще до початку війни виїхала з країни з трьома дітьми ще до початку війни. Вона оселилася в рідних Тараса Тополі в США, тоді як він вступив у тероборону й залишився в Україні. Але зірки запевняють, що розлука не позначилась на їхніх стосунках.

Чесно кажучи, особливих змін не сталося. У нас з Оленою були пріоритети – виховання дітей. Зараз на себе Олена взяла цю функцію. Їй важко, я знаю, її підтримують мої рідні в Америці, але все лягло на її плечі. Все те, що ми раніше ділили навпіл,

– зізнався Тарас Тополя.

Після перемоги пара хоче вирушити у романтичний круїз.



Alyosha і Тарас Тополя / Фото з інстаграму Alyosha

Зірки, які вже повернулись до України й возз'єднались з чоловіками