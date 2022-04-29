28 квітня росіяни знову обстріли Київ. Є жертви серед цивільного населення, адже ракета потрапила у житловий будинок. Хоча багато киян вже повернулися додому, та влада закликає не поспішати з поверненням, адже загроза ракетних ударів залишається.

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Оля Полякова про повернення до Києва

Артистка зауважила, що в Україні для неї зараз немає роботи і невідомо, коли буде. А за кордоном вона може виступати й цим збирати кошти на потреби наших військових. А також забезпечувати роботою свою команду. Полякова вважає себе кориснішою за кордоном, аніж у Києві.

Я корисна, їздячи по світу, допомагаючи своєму колективу, волонтерам, ЗСУ. Що я буду робити в Києві?

– сказала виконавиця.

Однак на деякий час Полякова все-таки планує повернутися в Україну. Її запрошують виступати в госпіталі та в інші місця, тому вона вирішила дати декілька безкоштовних концертів, щоб підтримати наших військових. Оля чекає, поки у Францію приїде її мама, яка залишиться з доньками. Лише тоді вона зможе поїхати в Україну.

Звісно, що зараз більше користі я приношу за кордоном, коли збираю гроші для нашої країни. Але як тільки буде безпечно для дітей, ми одразу повернемося,

– наголосила виконавиця.

Інтерв'ю Олі Полякової: дивіться відео онлайн

Зауважимо, чимало українських зірок вже повернулися до Києва, а деякі взагалі не виїжджали зі столиці. Про них читайте за посиланням.