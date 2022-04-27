Джамала не любить виставляти напоказ особисте життя, однак у річницю весілля не могла залишити чоловіка без публічного привітання. 26 квітня їхньому шлюбу виповнилося 5 років.

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Джамала привітала чоловіка з річницею весілля

Сьогодні одна з найцінніших особистих дат. 5 років, як ми разом з Бекіром. За цей час ми встигли так багато – народити двох синів, почати будувати власний будинок, подарувати світу творчість, сповнену любов'ю. І скільки всього неймовірного нас ще чекає попереду. Пліч-о-пліч, рука в руці,

– ніжно написала Джамала.

Вона зізналася, що її серце завжди з Бекіром, хоч останні два місяці війни вони не можуть бути поряд фізично. "Щодня подумки міцно-міцно тебе обіймаю. Скоро переможемо й відсвяткуємо одразу всі річниці та свята", – вірить артистка.

Замість фото з сімейного архіву Джамала вперше показала весільний кліп, знятий 5 років тому в Києві. Нагадаємо, що пара дотримувалася весільного обряду кримських татар, тож їхня церемонія відбулася в національному стилі.

Чуттєвий відеоролик співачка доповнила власним хітом "Любити".

Джамала з чоловіком Бекіром на весіллі: відео