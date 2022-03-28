Танцівниця Ілона Гвоздьова поділилась з шанувальниками радісною новиною. Вона з дітьми й мамою отримала можливість тимчасового перебування в одній з італійських сімей.

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Ілона Гвоздьова знайшла прихисток в Італії

Танцівниця розповіла, що їй допомогла дівчина з Італії. Зірка зареєструвалась на сайті Refugees Welcome – там сім'ї пропонують безкоштовний прихисток для українців. Ілона Гвоздьова обрала собі сім'ю, яка найбільше підходила за умовами, регіоном.



Ілону Гвоздьову прихистили в Італії / Фото з інстаграму зірки

Після цього зірка приїхала на співбесіду та огляд помешкання. Так вона й отримала можливість проживання в Італії.

Сьогодні мій день нарешті перетворився на свято, бо ми отримали тимчасове перебування у прекрасній італійській сім'ї Джанфранко і Джі-Джі. І знаєте, сьогодні я зрозуміла що гарні люди завжди знаходять своїх людей по духу, я не тільки знайшла сім'ю, а ще й знайшла тренера по Zumba, Джі-Джі викладає танці, уявляєте – це доля,

– розповіла Ілона Гвоздьова.



Ілону Гвоздьову прихистили в Італії / Фото з інстаграму зірки



Ілону Гвоздьову прихистили в Італії / Фото з інстаграму зірки

Шлях Ілони Гвоздьової з України до Риму