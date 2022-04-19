Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) виїхала з країни з трьома дітьми ще до початку війни. Вона оселилася в рідних Тараса Тополі в США, тоді як він вступив у тероборону й залишився Києві. Зараз їх розділяє океан і тисячі кілометрів, але це, як запевняє пара, не позначилося на їхніх стосунках.

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Тарас Тополя про стосунки з Alyosha під час війни

Чесно кажучи, особливих змін не сталося. У нас з Оленою були пріоритети – виховання дітей. Зараз на себе Олена взяла цю функцію. Їй важко, я знаю, її підтримують мої рідні в Америці, але все лягло на її плечі. Все те, що ми раніше ділили навпіл,

– розповів Тарас Тополя.

Він зізнався, що після перемоги мріє відправитися у романтичний круїз хоча б на два тижні. Однак Alyosha переконана, що чоловік ще довго не розлучатиметься з дітьми – 9-річним Романом, 6-річним Марком і Марією, якій у серпні буде 2. Зірка додала, що виїхала з країни лише заради них.

"Мені дуже хочеться додому. Мені хочеться бути поруч, хочеться так само боронити Україну, але я народилася жінкою, тому бороню дітей. Я молюся за наших хлопців, жінок, бажаю усім психологічно вистояти, витримати", – зізналася Alyosha.

Тарас Тополя з Alyosha і дітьми / Фото з інстаграму співачки

Зауважимо, Оля Полякова, яка теж виїхала за кордон з двома доньками, важко переживає розлуку з чоловіком. Вона заміжня майже 20 років і не звикла бути одна, для неї це серйозне випробування.