Український музикант Віктор Павлік зізнався, що складно переживає розлуку з дружиною. Адже це мало не вперше сім'я так довго перебуває на відстані.

До слова Дружина Остапчука зізналась, як її змінила війна: "Занадто жорстокий період життя"

Як Павлік переживає розлуку з сім'єю

Вона поїхала, на який час складно сказати, можливо, місяць, а може і більше. Все-таки вони там, що вони в безпеці, та і близькі поруч. Ми щодня на зв'язку, спілкуємось з нею, щодня я бачу Михасика, як він росте. Звісно, складно, тому що розлука, але стримує і заспокоює нерви те, що син і дружина у безпеці,

– поділився артист.

Зазначимо, що дружина Віктора Павліка пояснювала, що приїхала в гості до сестри в Ізраїль на визначений час. Коли ж він мине, вона з сином і мамою повернеться до України незалежно від ситуації.

Де сім'ю Віктора Павліка почалась війна

Музикант також розповів, що він був вдома, коли почалась повномасштабна війна. Дружина забила тривогу після перших гучних вибухів.

Дружина одразу забила тривогу, адже треба рятувати дитину. Ми насамперед думаємо про дитину – це наш сенс життя. Буквально в цей день ми зібрали речі та виїхали на захід України. Спочатку думали їхати до моєї мами, але там нема де жити, мало місця, тож вирішили попроситись до друзів,

– зізнався Віктор Павлік.

"Але ми виїжджали дуже довго – 3 доби їхали на захід, за день долали 200 км. Було важко, але у мене була ціль – вивезти дитину в безпечне місце", – додав співак.