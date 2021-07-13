Нікіта Добринін та Даша Квіткова стали батьками: перші фото малюка
Джерело:інстаграм Даші Квіткової
Герої 9 сезону проєкту "Холостяк" Даша Квіткова та Нікіта Добринін вперше стали батьками. У вівторок, 13 липня, в одному з київських пологових будинків у пари народився син. Зіркова матуся вже показала перші миловидні фото малюка.
Зірковий бейбі-бум у 2021 році продовжується. Подружжя, яке рік тому святкувало гучне весілля, тепер насолоджується батьківством. Квіткова та Добринін поділилися з підписниками радісною новиною про поповнення в сім'ї.
Цікаво Нікіта Добринін подарував Квітковій золотий браслет за 200 тисяч гривень
Сьогодні наші серця заново народилися. О 9:51 народився наш син,
– написала під фото Даша Квіткова.
Зіркова матуся також розсекретила вагу малюка – 3 760 грам та ріст – 56 сантиметрів.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Перша вагітність Даші Квіткової
- Блогерка повідомила про вагітність у січні, під час відпочинку на Мальдівах.
- Пізніше дівчина поділилася, що вона з чоловіком дуже хотіли дитину та поставилися до цього серйозно.
- 13 лютого, напередодні Дня святого Валентина, Квіткова та Добринін влаштували вечірку, де дізналися, що стануть батьками хлопчика.
- Згодом майбутня матуся розсекретила, що її син народиться в липні.
- Блогерка зізнавалася, що довго не могла завагітніти. Однак, коли вона відволіклася від постійних тестів і спроб завагітніти, через деякий час все-таки дізналася, що носить під серцем малюка.
- Дівчина розповідала, що на 9 місяці вона лише повільно рухалася, дуже важко було носити себе.
- Вкінці червня в блогерки були тренувальні перейми. Вона вже збиралася їхати в пологовий будинок, проте все обійшлося.
- 9 липня Квіткова святкувала день народження. Вона вирішила скасувати заплановану вечірку, оскільки погано почувалася.