Нікіта Добринін та Даша Квіткова стали батьками: перші фото малюка

Герої 9 сезону проєкту "Холостяк" Даша Квіткова та Нікіта Добринін вперше стали батьками. У вівторок, 13 липня, в одному з київських пологових будинків у пари народився син. Зіркова матуся вже показала перші миловидні фото малюка.

Зірковий бейбі-бум у 2021 році продовжується. Подружжя, яке рік тому святкувало гучне весілля, тепер насолоджується батьківством. Квіткова та Добринін поділилися з підписниками радісною новиною про поповнення в сім'ї.

Цікаво Нікіта Добринін подарував Квітковій золотий браслет за 200 тисяч гривень

Сьогодні наші серця заново народилися. О 9:51 народився наш син,

– написала під фото Даша Квіткова.

Зіркова матуся також розсекретила вагу малюка – 3 760 грам та ріст – 56 сантиметрів.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Перша вагітність Даші Квіткової