Даша Квіткова та Нікіта Добринін з дня на день можуть стати батьками. Вони нетерпляче чекають на народження сина. Наразі подружжя переїжджає у власний заміський будинок. Після першого дня переїзду в блогерки розпочалися тренувальні перейми. Вона думала, що вже народжує, проте все обійшлося.

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Даша Квіткова про тренувальні перейми

В інстаграм-сторіз блогерка розповіла, що після важкого дня ввечері їй здалося, що народжує. Це були тренувальні перейми, проте дуже болючі. Згодом все минуло, але зранку Даша вирішила поїхати в пологовий будинок і обстежитися.

Після огляду Квіткова розповіла, що малюк вже дуже опустився, тому лікаря сказали просто чекати пологів, які можуть розпочатися в будь-який момент.

Чесно кажучи, вже хочеться скоріше народити. Побачитися з нашим сином, стати трішечки легшою, бо дуже важко носити себе. Тому, синочку, чекаємо на тебе!

– написала Даша в інстаграм-сторіз.

Нагадаємо, Даша Квіткова та Нікіта Добринін поспішають закінчити ремонт до народження сина. Вони прагнуть зустрітися з малюком вже у власному будинку, щоб він перебував там з перший днів життя.