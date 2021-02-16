Даша Квіткова розповіла, коли народить первістка
Українська блогерка Даша Квіткова вагітна первістком. Днями знаменитість зізналася, що очікує на появу синочка, а тепер розсекретила, що він народиться в липні.
Джерело:інстаграм Даші Квіткової
Подружжя Даші Квіткової та телеведучого Нікіти Добриніна чекає на появу малюка. Пара з нетерпінням прагне зустрітися з синочком і неймовірно щаслива, що народиться саме хлопчик.
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Багатьох прихильників закоханих цікавлять усі подробиці, що пов'язані з вагітністю. Даша часто відповідає на запитання підписників та розповідає, як почувається у новому статусі. Дівчина щаслива, що зовсім скоро стане мамою.
Даша Квіткова про дату пологів
В інстаграм-сторіс блогерка поспілкувалася з фоловерами. У рамці для запитань одна з підписниць написала, що хлопчики переважно отримують мамині гени. Дівчина зазначила, що думала, що її син буде схожий на тата, проте вийшло навпаки.
Даша лаконічно відповіла на це: "У липні перевіримо". Таким чином Квіткова повідомила, що її син народиться влітку.
Даша Квіткова про пологи / Скріншот з інстаграм-сторіс Даші Квіткової
Вагітність Даші Квіткової
- У січні 2021 року Даша та Нікіта відпочивали на Мальдівах. Саме там вони розповіли, що очікують на появу первістка.
- Закохані активно діляться новинами з особистого життя у соціальних мережах. Вони влаштовують спільні фотосесії, на яких Квіткова вже не приховує свого особливого стану.
- 13 лютого подружжя влаштувало гучну вечірку, де в колі найближчих друзів дізналося стать майбутньої дитини. Квіткова та Добринін стануть батьками хлопчика.
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