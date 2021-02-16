Українська блогерка Даша Квіткова вагітна первістком. Днями знаменитість зізналася, що очікує на появу синочка, а тепер розсекретила, що він народиться в липні.

Подружжя Даші Квіткової та телеведучого Нікіти Добриніна чекає на появу малюка. Пара з нетерпінням прагне зустрітися з синочком і неймовірно щаслива, що народиться саме хлопчик.

До теми На сьомому небі від щастя: Даша Квіткова розповіла, як відреагувала на стать первістка

Багатьох прихильників закоханих цікавлять усі подробиці, що пов'язані з вагітністю. Даша часто відповідає на запитання підписників та розповідає, як почувається у новому статусі. Дівчина щаслива, що зовсім скоро стане мамою.

Даша Квіткова про дату пологів

В інстаграм-сторіс блогерка поспілкувалася з фоловерами. У рамці для запитань одна з підписниць написала, що хлопчики переважно отримують мамині гени. Дівчина зазначила, що думала, що її син буде схожий на тата, проте вийшло навпаки.

Даша лаконічно відповіла на це: "У липні перевіримо". Таким чином Квіткова повідомила, що її син народиться влітку.



Даша Квіткова про пологи / Скріншот з інстаграм-сторіс Даші Квіткової

Вагітність Даші Квіткової