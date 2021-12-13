Не знаю, як це витерпіти, – Ксенія Мішина вперше назвала причину розриву з Еллертом

Відома українська акторка Ксенія Мішина довгий час приховувала причину розставання з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом. Та тепер зірка розповіла, що виною всьому були постійні конфлікти.

Українська акторка Ксенія Мішина знайшла кохання на проєкті "Холостячка". Але після року стосунків розійшлась з обранцем Олександром Еллертом.

До слова Ксенія Мішина натякнула, що Златі Огнєвіч більше пощастило з учасниками "Холостячки"

У нас були чудові стосунки. Було дуже багато чого яскравого та позитивного, багато плюсів. Але й були мінуси. Ми намагалися поладнати. Але, на жаль, нічого не вдалося,

– зізналась знаменитість.

Мішина про причини розставання з Еллертом

Ксенія Мішина розповіла, що у відносинах з Олександром Еллертом почувалась некомфортно, так само як і її партнер.

"Я зрозуміла, що не можу більше існувати в цих стосунках Мені було дуже боляче, мені дуже неприємно. Я просто не знаю, як це витерпіти. Йому теж було дуже боляче, дуже складно. Він теж не знав, як це розрулити", – поділилась артистка.

Зірка визнала, що стосунки приносять їй постійний стрес. Водночас вона не відкидає думки про можливе возз'єднання з гумористом.

Я не знаю, що буде далі. Чи будемо ми разом, чи ні. Я цінувала ці стосунки, але це постійний стрес,

– розповіла вона.



Ксенія Мішина та Олександр Еллерт на кулінарному шоу / Фото з інстаграму акторки

Як Мішина та Еллерт намагалися відновити стосунки