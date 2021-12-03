Минулого року актора і переможниця "Танців з зірками" Ксенія Мішина погодилась знайти кохання під прицілом камер. За її серце боролись 16 чоловіків, тоді як до Злати Огнєвіч прийшли 25. Напередодні фіналу "Холостячки" знаменитість зізналась, що до співачки залицяються краще.

До теми Заміж не вийшла, – як склались стосунки Злати Огнєвіч після "Холостячки"

На думку Мішиної, учасники другого сезону навчились на помилках чоловіків з першого. Так, вони не приходять на побачення без квітів, завойовують симпатію коштовними презентами та ефектними появами.

На другій "Холостячці" дарують чудові подарунки: золото, діаманти, букети величезні, на вертольотах прилітають. Хлопці вже розуміють, що треба робити, а мої були першопрохідцями,

– відреагувала Ксенія Мішина.

До слова, Злата Огнєвіч приймає всі подарунки чоловіків. Наприклад, жакет Balenciaga, який подарував Влад Ясько, вона одягає навіть після реаліті-шоу.

Нагадаємо, перед стартом зйомок "Холостячки" Мішина давала поради Златі Огнєвіч. Вона закликала бути сміливою, не боятися пробувати нове й не слухати нічиїх думок.