Не заздріть, – Злата Огнєвіч побувала на "Україна має талант" з учасниками"Холостячки"

26 грудня 2021 , 19:36
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Джерело:

інстаграм Злати Огнєвіч

Українська співачка Злата Огнєвіч відвідала фінал шоу "Україна має талант", що проходив у прямому ефірі. Однак там була не сама, а з Дмитром Шевченком та Максимом Тарапатою.

25 грудня у прямому ефірі пройшов грандіозний фінал проєкту "Україна має талант". Злата Огнєвіч мала можливість бути в залі та спостерігати за можливостями учасників наживо.

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Злата побувала на шоу з учасниками "Холостячки"

Співачка поділилась, що не сама дивилась "Україна має талант". Їй склали компанію учасники "Холостячки" – Максим Тарапата та Дмитро Шевченко.

Яка крута компанія. Дівчатка, не заздріть,
– написала Злата Огнєвіч.


Злата Огнєвіч з Максом Тарапатою / Фото з інстаграм-сторіз


Злата Огнєвіч з Максом Тарапатою / Фото з інстаграм-сторіз

Також виконавиця зізналась, що її фаворитом у фіналі став Михайло Макаров з талантом bone break. Його зворушливий номер розчулив Злату Огнєвіч до сліз.

Як склалося життя Злати Огнєвіч після "Холостячки"

  • Співачка спробувала будувати стосунки з Андрієм Задворним – переможцем проєкту. Однак вони протривали лише 1,5 місяці. Чоловік вирішив порвати зі Златою, бо перестав відчувати до неї кохання.
  • У складний період Огнєвіч став підтримувати Максим Тарапата. Він ходив зі співачкою на прогулянки чи відвідував кав'ярні. 
  • Максим не заперечує, що закоханий. Однак зараз артистці потрібен час на відновлення, тому вони зберігають дружні стосунки, але не відкидають, що ці відносини можуть трансформуватися.
  • Злата Огнєвіч дружить не тільки з Максимом Тарапатою. Вона спілкується й з іншими учасниками романтичного шоу, зокрема Дмитром Шевченком, який налагодив своє особисте життя. Зірка може зателефонувати чоловікові при нагоді, а також хоче записатися до нього на тренування.
Автор: Марія Касій