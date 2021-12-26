25 декабря в прямом эфире прошел грандиозный финал проекта "Україна має талант". Злата Огневич имела возможность быть в зале и наблюдать за участниками вживую.

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Злата побывала на шоу с участниками "Холостячки"

Певица поделилась, что не сама смотрела "Україна має талант". Ей составили компанию участники "Холостячки" – Максим Тарапата и Дмитрий Шевченко.

Какая крутая компания. Девочки, не завидуйте,

– написала Злата Огневич.



Злата Огневич с Максом Тарапатой / Фото из инстаграм-сторис



Злата Огневич с Максом Тарапатой / Фото из инстаграм-сторис

Также исполнительница призналась, что ее фаворитом в финале стал Михаил Макаров с талантом bone break. Его трогательный номер растрогал Злату Огневич до слез.

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