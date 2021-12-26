25 декабря в прямом эфире прошел грандиозный финал проекта "Україна має талант". Злата Огневич имела возможность быть в зале и наблюдать за участниками вживую.
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Злата побывала на шоу с участниками "Холостячки"
Певица поделилась, что не сама смотрела "Україна має талант". Ей составили компанию участники "Холостячки" – Максим Тарапата и Дмитрий Шевченко.
Какая крутая компания. Девочки, не завидуйте,
– написала Злата Огневич.
Злата Огневич с Максом Тарапатой / Фото из инстаграм-сторис
Злата Огневич с Максом Тарапатой / Фото из инстаграм-сторис
Также исполнительница призналась, что ее фаворитом в финале стал Михаил Макаров с талантом bone break. Его трогательный номер растрогал Злату Огневич до слез.
Как сложилась жизнь Златы Огневич после "Холостячки"
- Певица попыталась строить отношения с Андреем Задворным – победителем проекта. Однако они продлились всего 1,5 месяца. Мужчина решил порвать со Златой, потому что перестал испытывать к ней любовь.
- В сложный период Огневич стал поддерживать Максим Тарапата. Он ходил с певицей на прогулки или посещал кофейни.
- Максим не отрицает, что влюблен. Однако сейчас артистке нужно время на восстановление, поэтому они сохраняют дружеские отношения, но не исключают, что эти отношения могут трансформироваться.
- Злата Огневич дружит не только с Максимом Тарапатой. Она общается и с другими участниками романтического шоу, в частности Дмитрием Шевченко, который наладил свою личную жизнь. Звезда может позвонить мужчине при случае, а также хочет записаться к нему на тренировку.