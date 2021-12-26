25 грудня у прямому ефірі пройшов грандіозний фінал проєкту "Україна має талант". Злата Огнєвіч мала можливість бути в залі та спостерігати за можливостями учасників наживо.
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Злата побувала на шоу з учасниками "Холостячки"
Співачка поділилась, що не сама дивилась "Україна має талант". Їй склали компанію учасники "Холостячки" – Максим Тарапата та Дмитро Шевченко.
Яка крута компанія. Дівчатка, не заздріть,
– написала Злата Огнєвіч.
Злата Огнєвіч з Максом Тарапатою / Фото з інстаграм-сторіз
Злата Огнєвіч з Максом Тарапатою / Фото з інстаграм-сторіз
Також виконавиця зізналась, що її фаворитом у фіналі став Михайло Макаров з талантом bone break. Його зворушливий номер розчулив Злату Огнєвіч до сліз.
Як склалося життя Злати Огнєвіч після "Холостячки"
- Співачка спробувала будувати стосунки з Андрієм Задворним – переможцем проєкту. Однак вони протривали лише 1,5 місяці. Чоловік вирішив порвати зі Златою, бо перестав відчувати до неї кохання.
- У складний період Огнєвіч став підтримувати Максим Тарапата. Він ходив зі співачкою на прогулянки чи відвідував кав'ярні.
- Максим не заперечує, що закоханий. Однак зараз артистці потрібен час на відновлення, тому вони зберігають дружні стосунки, але не відкидають, що ці відносини можуть трансформуватися.
- Злата Огнєвіч дружить не тільки з Максимом Тарапатою. Вона спілкується й з іншими учасниками романтичного шоу, зокрема Дмитром Шевченком, який налагодив своє особисте життя. Зірка може зателефонувати чоловікові при нагоді, а також хоче записатися до нього на тренування.