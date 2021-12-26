25 грудня у прямому ефірі пройшов грандіозний фінал проєкту "Україна має талант". Злата Огнєвіч мала можливість бути в залі та спостерігати за можливостями учасників наживо.

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Злата побувала на шоу з учасниками "Холостячки"

Співачка поділилась, що не сама дивилась "Україна має талант". Їй склали компанію учасники "Холостячки" – Максим Тарапата та Дмитро Шевченко.

Яка крута компанія. Дівчатка, не заздріть,

– написала Злата Огнєвіч.



Злата Огнєвіч з Максом Тарапатою / Фото з інстаграм-сторіз



Злата Огнєвіч з Максом Тарапатою / Фото з інстаграм-сторіз

Також виконавиця зізналась, що її фаворитом у фіналі став Михайло Макаров з талантом bone break. Його зворушливий номер розчулив Злату Огнєвіч до сліз.

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