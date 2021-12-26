14-річний Артем Фесько став переможцем перезапуску шоу "Україна має талант". Він підкорив суддів, а згодом і глядачів вокальними вміннями.

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На кастингах підліток виконав арію Діви Плавалагуни з культової стрічки "П'ятий елемент", а у прямому ефірі – Ave Maria.

Реакція мережі на перемогу Артема Феська

В інстаграмі розгорілась чимала дискусія щодо справедливості перемоги Артема Феська. Багато хто вважає, що вокальними даними він мав би хизуватися на інших проєктах. Тоді як на "Україна має талант" перемогу мали здобути акробати, спортсмени та інші.

"Якщо чесно, шок";

"Мені не сподобалося";

"Велике розчарування, якщо чесно";

"Нісенітниця якась, реально. Мали перемогти цимбалісти";

"Інші учасники набагато сильніші та цікавіші";

"Що за нісенітниця?";

"Що й потрібно було довести. Скрізь обирають пісні, а на пекельну працю спортсменів усім начхати. Артем Семенов, "Лісапетний батальйон", тепер ще один. СТБ, введіть, будь ласка, обмеження на вокалістів в "Україна має талант". Для них є інші конкурси";

"Маячня якась. Через рік пройде мутація і вже не факт, що він так співатиме. Вокальних шоу безліч. У чому тут "Україна має талант"? Чомусь танцюристів не було, адже для них є танцювальні шоу. А співаків було аж двоє. Дивно, що в трійці не було ні пари на роликах, ні Дениса з Наташею, ні менталістів".

Однак є користувачі, що лише підтримують переможця та заявляють про його талант: