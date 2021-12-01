"Не рейтинг, а повний треш": мережа реагує на український топ Apple Music

Авторитетний музичний сервіс Apple Music визначив треки, які слухали в Україні найчастіше впродовж 2021 року. Прикро, але в топі тільки одна українська пісня – "Гуси" артиста Wellboy. Мережа вибухнула гнівом!

Серед 100 найпопулярніших хітів 2021 року за версією Apple Music лише п'ять пісень українських артистів – Gorit Дорофєєвої, "Скандал" Тіни Кароль, "Дежавю" Пивоварова, MoLoko Лободи та "Гуси" Wellboy. Щоправда, лише 21-річний Антон Вельбой випустив топовий трек рідною мовою.

Не пропустіть Лише 1 українська пісня: Apple Music назвав 100 найпопулярніших хітів 2021 року в Україні

На жаль, перші сходинки музичного рейтингу очолюють російські виконавці, зокрема нев'їздний в Україну Моргенштерн, Скриптоніт, Slava Marlow, Джиган, HammAli & Navai та інші.

Реакція мережі на топ Apple Music

Користувачі соцмереж не стримують свого обурення через те, що українська молодь фанатіє від російської попси. Меломанам пропонують слухати достойних артистів з нашого шоу-бізнесу – "Бумбокс", "Океан Ельзи", The Hardkiss, "Антитіла", TVORCHI, Pianoбой, "Без Обмежень", Kalush, Alyona Alyona та інших.

"Це не рейтинг, а повний треш" ;

; "Усіх прихильників московської попси – геть з України! В Україні треба слухати українську музику . У нас є музика українських романсів, арій з опер Леонтовича, Кос-Анатольського, Гулак-Артемовського та Лисенка, є "Океан Ельзи", The Hardkiss, "Антитіла" і так далі. Чому вони не потрапили до рейтингу?";

. У нас є музика українських романсів, арій з опер Леонтовича, Кос-Анатольського, Гулак-Артемовського та Лисенка, є "Океан Ельзи", The Hardkiss, "Антитіла" і так далі. Чому вони не потрапили до рейтингу?"; "Малоросам все підходить. Як їли г*вно, так і далі продовжують ";

"; "Когось не вражає, а когось вражає позитивно";

"Більшості по*рати, що слухати, лиш би бути на хайпі та як усі";

"Добре, українське не слухають, але навіщо російське ла*но слухати? Там об'єктивно нормальних пісень до 10 відсотків";

Там об'єктивно нормальних пісень до 10 відсотків"; "Російська музика – повний капець, вуха в'януть від неї".

Останні українські прем'єри, варті уваги

Бумбокс – Імперії впадуть: дивитись відео онлайн

Джамала – Потайки: дивіться відео онлайн

Христина Соловій і Саша Чемеров – Біжи, тікай: дивіться відео онлайн

Олександр Пономарьов і Дзідзьо – Пазли: дивіться відео онлайн

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Вільні люди: дивіться відео онлайн

"Антитіла" – Стань: дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – Солодкі 16: дивіться відео онлайн

KALUSH – Мала в 19: дивитись відео онлайн