Головну роль в кліпі виконала спортсменка, багаторазова чемпіонка України, чемпіонка Європи, призерка чемпіонату світу, учасниця Олімпійських ігор 2016 та 2021 – Марина Бех-Романчук.

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"Коли ми затвердили ідею кліпу, то почали шукати головну героїню. Якось одразу вирішили, що це має бути дівчина. Ознайомилися з усіма спортсменками в категорії легкої атлетики, потім навіть думали над футболістками, але коли побачили Марину, то зрозуміли, що саме вона – наша героїня. Ми перечитали десятки інтерв'ю, передивилися записи змагань, вивчили соціальні мережі. І знаєте, ми не прогадали. Марина чудово впоралася. На знімальний майданчик прилетіла з чергових змагань в Австрії, знайшла час у щільному графіку", – розповів продюсер гурту Сергій Вусик.

Кліп "Антитіл" на пісню "Стань"

"Марина – це квінтесенція краси, неймовірної сили та наполегливості. При всьому цьому вона дуже проста у спілкуванні, відкрита до людей. І, на нашу думку, в кадрі вона виглядає прекрасно. Ви можете переконатися в цьому, переглянувши кліп. А ще ми були приємно здивовані, як вони з чоловіком, Михайлом, олімпійським призером, чемпіоном Європи з плавання, світовим рекордсменом, підтримують один одного. Між ними відчувається любов, обоє пройшли нелегкий шлях до успіху і знають ціну перемог", – поділився фронтмен колективу Тарас Тополя.



Тарас Тополя та Марина Бех-Романчук / Фото пресслужби

Марина зізналася, що спершу не думала, що погодиться на зйомки. Тоді вона переживала складний період після Олімпіади, думки були зовсім про інше: "Але, коли почула ідею, порадилася з рідними, то погодилася. Це абсолютно новий досвід. Може порівняти його зі зйомками у фільмі. Також на майданчику завжди був присутній мій коханий, що дуже допомагало".



"Антитіла" та Марина Бех-Романчук / Фото пресслужби

Зйомки відбувалися в Києві, у легкоатлетичному манежі, що на Березняках. Тривали 2 доби. Музиканти гурту повністю видозмінили спортивну арену, використавши тисячі метрів чорного полотна, яким закрили периметр манеж від сонячного проміння. На знімальному майданчику було декілька тон світлових приладів. На територію завезли 2 вантажівки знімальної техніки.

Також у кадрі з'являються друзі колективу: марафонці з клубу KMRC, програмісти, юристи, бізнесмени. Окрім основної роботи вони мають ще улюблену справу – спорт.

Під час написання пісні ми надихалися атмосферою шкільних випускних, коли хлопці та дівчата зізнаються один одному в коханні, клянуться у вічній дружбі, ставлять цілі й вірять у свої мрії, коли все щиро і без фальші,

– розповів Тарас Тополя.



Марина Бех-Романчук на зйомках кліпу "Антитіл" / Фото пресслужби

Фронтмен додав, що згодом виникла ідея кліпу, який тепер можуть побачити прихильники: "В голові виникали бігові доріжки, які зображали дорогу життя, великий простір, де кожен біжить по своїй лінії до мети. В процесі підготовки ми зрозуміли, що потрібна масштабна картинка, у якій можливо передати плин життя і людей в ньому. Зі своїми бажаннями, мріями й "хрестами, які дехто тягне на своїх плечах". Ми впевнені, що кожен зможе впізнати в певних кадрах себе або когось зі свого оточення. А ще у кліпу досить неочікуване завершення. Історія відео починається у його фіналі, а якщо зануритися у відео ще глибше, то розумієш що ньому немає ні початку, ні кінця. І, як завжди, є приховані секрети від "Антитіл".

"Антитіла" – "Стань": дивіться відео онлайн

Новий альбом гурту

"Стань" – це третя пісня нового альбому колективу, реліз якого запланований на початок 2022 року. Після цього "Антитіла" вирушать у стадіонний тур з новим шоу. Перший концерт запланований на травень 2022 року у місті Дніпро.

Згодом музиканти презентують реліз англомовної версії пісні "Стань", яка називатиметься And you start. Прем'єру планують у країнах Північної Америки та Європи.



Гурт "Антитіла" / Фото пресслужби