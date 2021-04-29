Служба безпеки України 21 квітня подала звернення щодо скандального російського артиста Morgenshtern (справжнє ім'я – Валєєв Алішер Тагірович). Тому він поповнив "чорний" список Мінкульту. Про це повідомили на офіційному сайті.

До теми Репер Morgenshtern боїться їхати в Україну: у чому причина

Morgenshtern – у списку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури та інформаційної політики відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію" вніс зміни до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України. 28 квітня туди включили репера Morgenshtern.

"22 квітня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера Тагіровича. Відповідним наказом МКІП від 28 квітня 2021 його було включено до переліку", – мовиться у повідомленні Мінкульту.

На сайті зауважили, що процедура здійснюється автоматично. МКІП не має повноважень вирішувати "включати" чи "не включати" певних осіб до списків.

Що відомо про скандальні заяви Morgenshtern