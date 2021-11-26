До максісинглу Джамали "Потайки" ввійшли три пісні – "Далі йду", "Мабуть", "Потайки". Усі вони несуть глибокий меседж – не варто боятися бути інакшим, не варто боятися, що тебе не сприймуть.

До теми Джамала приміряла чорну сукню та довжелезну косу для нового кліпу

Авторкою всіх треків виступила переможниця Євробачення-2016, яка розкрила три сокровенні епізоди свого життя. Один з них – зізнання в коханні, після якого її відторгнули.

Цей максісингл – дуже емоційна пісня. Вона наче похід до психотерапевта, бо це спогади з мого тінейджерства. Тоді я вперше зізналась у коханні й маже в прямому сенсі отримала ляпас, бо не очікувала такого неприйняття,

– зізналась Джамала.

На вкрай особисту пісню "Потайки" співачка зняла чуттєве mood-відео, в якому вплітала чорну стрічку в довгу косу. Ефектним довершенням її кліпу стала футуристична сукня.

Джамала – Потайки: дивіться відео онлайн

Джамала – Далі йду: слухайте пісню онлайн

Джамала – Мабуть: слухайте пісню онлайн

Зауважимо, це перший реліз Джамали після скандального розриву з продюсером Ігорем Тарнопольським. На початку червня співачка розірвала контракт після 11-річної співпраці. Схоже, рядки пісні "далі йду я сама собі" мають особливий підтекст.