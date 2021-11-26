Прем'єра треку "Біжи, тікай" відбулась у п'ятницю, 26 листопада. У ньому Христина Соловій і Саша Чемеров заспівали про те, якими не мають бути стосунки в ХХІ столітті. Зірки закликають бігти, тікати від токсичного кохання.

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Біжи, тікай – музично-емоційна ілюстрація співзалежних стосунків. Цей стан схожий на солодку, але дуже болісну пастку. Вишуканий біль, до якого звикаєш і не уявляєш, як жити без нього,

– прокоментувала Христина Соловій.

Драматичну відеороботу на пісню "Біжи, тікай" зняли на березі Київського моря. Зйомки відбувались у холодний день з вітром і з дощем, які проймали до кісток. Завдяки таким погодним умовам кліп видався сумним і тужливим, як і сам трек.

Христина Соловій і Саша Чемеров – Біжи, тікай: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у вересні Христина Соловій заспівала з гуртом KALUSH. У дуеті вони випустили пісню "Таксі" про чуттєву історію кохання, де пара не може відпустити одне одного після розставання.