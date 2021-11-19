Автором слів і музики на пісню "Пазли" став Олександр Пономарьов, а Дзідзьо погодився виступити з ним у дуеті. Як з'ясувалось, трек з'явився досить давно, але через шалені графіки артистам не вдавалось його записати.

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Пісня "Пазли" про драматичний любовний трикутник – зірки заспівали про кохання до однієї жінки.

"Це серйозна лірика, там є над чим подумати. Пісня "Пазли" не підходить під жодні стандарти, які диктують нам продюсери музичних радіостанцій", – розповів Олександр Пономарьов.

Друже, Олександро Пономарьове. Дякую тобі за прекрасний романс,
– подякував Дзідзьо в інстаграмі.

На прем'єру відреагувала навіть ексдружина співака. "Нехай кожен знайде свій пазлик", – написала SLAVIA в коментарях.

Олександр Пономарьов і Дзідзьо – Пазли: дивіться відео онлайн

Реакція мережі на трек "Пазли"

  • "Діамантові голоси України! Дякую за ще один шедевр, невичерпного натхнення вам";
  • "Яка насолода слухати цей прекрасний дует! Слова, музика, виконання просто неперевершено! Браво";
  • "Звучить як молитва, як гімн про кохання. Просто насолода, душа співає з вами, хлопці";
  • "Слухаю весь ранок: плачу, посміхаюся, пишаюся. Можна збожеволіти від цього божественного виконання. Які талановиті виконавці";
  • "Я плачу, так проникає в душу. Ваш спів, музика, українська мова – це неймовірно гарно";
  • "Олександр Пономарьов і Дзідзьо ніби ті пазли – ідеально склались в чудовий гармонійний дует";
  • "Дякую за проникливу пісню, за неймовірний вокал, за віолончель, за рояль та оркестр".

Текст пісні "Пазли" – Олександр Пономарьов і Дзідзьо

У нас із нею лінії одні –
Ті лінії, що в'ються на долонях.
Чому ж вони так дорогі мені,
Чому тоді від них я у полоні?

Думки у нас із нею теж одні,
І мріями їх доля поєднала.
Чому ж вони так дорогі мені,
Чому мені завжди її замало?

Вуста у нас із нею теж одні
Тоді, коли злилися в поцілунку.
Чому ж вони так дорогі мені,
Чому від них немає порятунку?

У нас із нею все одне на двох.
З таким коханням і життя замало.
І скласти пазли так міг тільки Бог.
Так скласти, щоб ніщо не роз'єднало.