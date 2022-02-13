Немає доказів, – Суспільне заявляє, що Alina Pash не порушувала правил Нацвідбору

Навколо фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022, який відбувся 12 лютого, розгорівся скандал. Адже перемогу здобула Alina Pash, яка у 2015 році відвідувала Крим.

В інтерв'ю Каті Осадчій співачка розповідала, що літала на тимчасово окупований півострів з Москви. Однак у 2022 році вона почала переконувати, що їхала туди автобусом з України.

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Варто зазначити, що згідно з офіційними правилами Євробачення, учасник чи учасниця, які виступали в Криму чи Росії після окупації, не мають права брати участь у Національному відборі.

Суспільне нібито не має доказів

Суспільний мовник заявляє, що не має доказів порушення Alina Pash правил Нацвідбору. Нібито "інформація, яка наводиться як доказ порушення вимог Нацвідбору, не містить фактів і документів, що підтверджують порушення фіналісткою правил перетину кордону України".

Суспільний мовник займає патріотичну позицію та завжди принциповий щодо неприпустимості співпраці із Росію. Виявлення порушень умов участі у Нацвідборі вже ставало причиною відсторонення учасників, і тут не могло бути винятків. Правила однакові для всіх і залишаються незмінними,

– мовиться у повідомленні.

Там також вказали, що звернулися до Державної прикордонної служби України, щоб з'ясувати, як все ж співачка перетинала кордон, коли у 2015 році їхала до тимчасово окупованого Криму.

Однак поспішили зазначити, що будь-які дані про перетин кордону є конфіденційними. А головним доказом невинуватості Alina Pash назвали гарантії, які надала сама виконавиця та її команда.

До теми Результати фіналу Національного відбору на Євробачення-2022

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