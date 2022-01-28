На COVID-19 Ілона Гвоздьова захворіла напередодні фіналу "Танців з зірками" в Грузії. Усі симптоми вказували на ГРВІ, але ПЛР-тест показав позитивний результат. Попри слабкість, головний біль, температуру та нежить знаменитість робила все, щоб одужати якомога швидше.

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Як Ілона Гвоздьова вилікувалася від Омікрону

Перше, що зробила танцівниця, – пішла на рентген і здала загальний аналіз крові, D-дімер, коагулограму. Так вона пересвідчилася, що її інфекція вірусна, а не бактеріальна.

Усі 10 днів карантину Ілона Гвоздьова пила вітамін D, вітамін С, цинк, омега-3 та "сиділа" на чаях з медом, імбиром, лимоном і травами. Для власного спокою вона часто міряла сатурацію та робила дихальну гімнастику, але погані думки час від часу накривали Гвоздьову. Вона гнала їх танцями, серіалами та іграми.

Кілька днів були панічні атаки. Вперше в житті думала, що помру в чужій країні і не побачу дітей! У результаті почала відволікати себе позитивними серіалами, танцями та грою в карти,

– поділилась зірка.

Ілона Гвоздьова про лікування від Омікрону / Фото з інстаграму танцівниці

Примітно, що чоловік танцівниці Іван, який прилетів до неї в Грузію, мав ті самі симптоми, однак на Омікрон не захворів. Його ПЛР-тест показав негативний результат, хоч усі 10 днів він був разом з дружиною.

Як Ілона Гвоздьова хворіла на коронавірус

Про зараження COVID-19 зірка повідомила 15 січня. У перші дні хвороби вона не мала жодних симптомів і почувалась добре.

Уже за кілька днів Ілона Гвоздьова зі сльозами розповідала, що в неї з'явилась температура 37,5, слабкість і легке нездужання. Однак плакала вона не від Омікрону, а через розлуку з дітьми.

Далі танцівницю накрили панічні атаки, вона нібито "божеволіла від безвиході".

Через 10 днів, 25 січня, Ілона Гвоздьова повернулась в Україну, адже після періоду самоізоляції ПЛР-тест показав негативний результат.

Повний текст публікації Ілони Гвоздьової:

Омікрон. Усе трапилося раптово, спочатку я навіть не зрозуміла, що це ковід – новий штам. Оскільки всі симптоми дуже нагадують звичайне ГРВІ. Симптоми: першіння у горлі, слабкість загальна та нездужання, головний біль, температура 37-37,5 і легкий нежить.

Тільки здавши тест я зрозуміла, що у мене ковід. Чоловік був зі мною весь цей час, і він не захворів, мабуть, його імунна система сильніша, а може просто Бог відвів, хоча всі симптоми у нього теж були, але при цьому негативний тест.

Я здавала аналізи крові – загальний, D-дімер, коагулограму, та робила рентген. Аналізи для перебігу хвороби були плюс-мінус у допустимих параметрах, але головне було те, що інфекція була вірусна, а не бактеріальна – це вже була моя перемога.

Спосіб лікування: вітамін D, вітамін С, цинк, рясне пиття різноманітних чаїв на основі меду, імбиру, лимону, відвару трав, омега-3, грузинська чача, дихальна гімнастика за методом Стрельникова, часто міряла сатурацію та гарні позитивні думки.

Але кілька днів були панічні атаки. Вперше в житті думала, що помру в чужій країні і не побачу дітей! У результаті почала відволікати себе позитивними серіалами, танцями та грою в карти!